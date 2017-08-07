Проппер продолжит карьеру в "Брайтоне"

Теги брайтон & хоув альбионпсв

Проппер продолжит карьеру в "Брайтоне"

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника ПСВ Дэйви Проппера.

Сумма трансфера не разглашается. По информации СМИ, английский клуб заплатил за 25-летнего футболиста более 13 миллионов евро.

Голландец заключил с "Брайтоном" контракт до лета 2021 года.

Проппер выступал за ПСВ с 2015 года, сыграл 89 матчей и забил 22 гола.

Не пропустите: "Атлетико" в товарищеском матче обыграл "Брайтон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов