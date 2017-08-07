Проппер продолжит карьеру в "Брайтоне"

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника ПСВ Дэйви Проппера.

Сумма трансфера не разглашается. По информации СМИ, английский клуб заплатил за 25-летнего футболиста более 13 миллионов евро.

Голландец заключил с "Брайтоном" контракт до лета 2021 года.

Проппер выступал за ПСВ с 2015 года, сыграл 89 матчей и забил 22 гола.

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