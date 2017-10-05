Проппер верит в выход сборной Голландии на ЧМ-2018

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Проппер верит в выход сборной Голландии на ЧМ-2018

Полузащитник "Брайтона" и сборной Голландии Дэйви Проппер верит в выход своей национальной команды на Чемпионат Мира 2018 года.

"Квалификация складывается, конечно, не очень хорошо. Мы сыграли вничью со сборной Швеции, когда должны были добиться победы. Матчи против французов получились тяжёлыми, конечно. Мы проиграли на выезде в Болгарии, и этот момент, думаю, был ключевым до настоящего времени. Однако в двух последних матчах наша команда чувствовала себя хорошо. Мы всё ещё уверены в том, что выйдем на ЧМ-2018. Ближайшие матчи будут очень важными для сборной Голландии" - цитирует Проппера официальный сайт ФИФА.

Отметим, что за два тура до завершения квалификации ЧМ-2018 сборная Голландии занимает третье место в своей отборочной группе, отставая от второй позиции, дающей право на участие в стыковых матчах, на три очка. "Оранжевым" предстоит сыграть с Беларусью и Швецией.

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