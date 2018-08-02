Прорубить окно в Европу: "Уфа" играет в результативную ничью с "Домжале" и проходит дальше за счет гостевого гола

Свой первый выезд в еврокубковой истории российская "Уфа" совершила в Словению, в город под названием Нова Горица, где ее уже ждал "Домжале". Хозяева решили не строить из себя осторожную команду и вышли играть с пятью атакующими игроками и тремя центральными защитниками. Тактическая схема так и намекала, что главный тренер словенцев Симон Рожман не намерен вылетать или оттягивать разборки в дополнительное время. В свою очередь наставник уфинцев Сергей Томаров решил не придумывать ничего нового и выставил проверенную схему с пятью защитниками и двумя нападающими – что-то вроде того, во что играла сборная России на Чемпионате Мира.

Несмотря на свою атакующую формацию, "Домжале" совершенно ничего не мог поделать с "Уфой" в стартовые минуты матча. Более того, именно россияне создали первый опасный момент. На 11 минуте Пауревич хорошо откликнулся на подачу с угла поля, но с выгодной позиции пробил мимо – игровой снаряд пролетел мимо ближнего угла.

Футболисты "Домжале" ответили лишь на 21 минуте. Муян получился мяч за пределами штрафной площади и вторым касанием с лета направил его в дальний угол ворот Беленова. К счастью для "Уфы", "кожаный" снаряд проскакал в нескольких сантиметрах от штанги и не залетел в сетку. После этого момента словенцы заметно активизировались и постепенно начали перетягивать канат игры на свою сторону. Возле ворот российской команды все чаще начали подаваться угловые, которые порой были причинной такого высокого напряжения, что хоть топор вешай. Единственное, на что были способны уфинцы – быстрые выпады к чужой штрафной. Один из таких на 34 минуте чуть было не закончился голом, но после прострела с правого фланга ни один из форвардов не дотянулся к игровому снаряду, чтобы затолкать его в сетку.

На 37 минуте футболисты "Домжале" создали самый опасный момент в первом тайме. Сирок получил мяч и нанес прицельный удар с линии штрафной площади. "Ядро" летело достаточно прицельно, постепенно поднимаясь к уровню перекладины, но Беленов успел среагировать и кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Второй тайм начался из рук вон плохо для российской команды. Уже на 50 минуте "Уфа" пропустила не только первый гол в матче, а и в сезоне. Сирок обыграл соперника на правом краю штрафной площади и сделал прострел в центр, который точным ударом под перекладину замкнул Ловро Бизяк – 1:0, но общая картина для подопечных Томарова не поменялась. Нужно было забивать!

После гола "Уфа" не стала намного активней. Наоборот, словенцы имели еще один шанс забить гол, но выстрел Бизяка через 300 секунд после взятия ворот принял на себя Беленов. Создавалось впечатление, что "Уфа" специально вжималась в свои ворота, чтобы найти момент для быстрой контратаки. Никак иначе действие российской команды объяснить было нельзя. "Домжале" пользовался тактикой "Уфы" и постепенно подходил к воротам Беленова. Несколько раз в сторону рамки бил автор гола – Ловро Бизяк, но мячи летали мимо штанг.

Только к 80 минуте "Уфа" начала раскрываться. Другого выбора у команды Томарова уже не было. На 81 минуте хороший момент мог создать Слай, но, ворвавшись в штрафную, форвард не сумел пробить по воротам с перспективной позиции. Игроки "Домжале" тоже не желали спать или прижиматься к собственным воротам. На 82 минуте партнеры вывели один на один с Беленовым Ибричича, который решил подковырнуть мяч, максимально сблизившись с голкипером, но по воротам не попал. Круглый снаряд пролетел мимо дальней штанги.

Но все же свое окно в Европу футболисты из Уфы прорубили. На 87 минуте подопечные Томарова разыграли угловой. После затяжной серии пасов мяч оказался у Бояна Йокича, который за пределами штрафной площади дернул защитника и сильно пробил в ближний нижний угол ворот Милича. Голкипер не успел сложиться и, как следствие, не дотянулся до мяча – 1:1!

Словенцы попытались организовать финальный штурм, однако что-то выжать из него не удалось. "Уфа" идет в третий квалификационный раунд за счет гостевого гола, где встретится с люксембургским "Прогрессом", который часом ранее выбил из Лиги Европы венгерский "Гонвед". Хорошие шансы на плей-офф! Теперь главное не опьянеть от успеха.

"Домжале" – "Уфа" – 1:1

Голы: Бизяк, 50 – 1:0; Йокич, 87 – 1:1.

"Домжале": Милич – Мелняк, Клементич, Добровольц – Ибричич, Черин (Жужек, 90) – Сирок, Муян (Николсон ,76), Хусмани – Ибраими, Бизяк.

"Уфа": Беленов – Живоглядов (Сухов, 56), Неделчару, Табидзе, Тумасян, Йокич – Пауревич, Салатич, Обляков (Карп, 73) – Фатаи (Засеев, 69), Слай.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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