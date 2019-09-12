Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью

Состоялся прощальный матч Венсана Компани, в котором "Манчестер Сити" противостоял сборной звезд АПЛ.

Спешим сообщить, что поединок завершился вничью. Напомним, что Компани не принимал участия в игре из-за травмы.

"Манчестер Сити" - Сборная звезд АПЛ 2:2

Голы: Мартин Петров, 2 - 1:0, Робби Кин, 31 - 1:1, ван Перси, 48 - 1:2, Мварувари, 89 - 2:2

Заявка "Манчестер Сити": Джо Харт, Костел Пантилимон, Джолеон Лескотт, Коло Туре, Ричард Данн, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Дитмар Хаманн, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрленд, Джеймс Милнер, Давид Сильва, Марио Балотелли, Серхио Агуэро, Крэйг Беллами, Бенджамин Мварувари.

Заявка сборной АПЛ: Эдвин ван дер Сар, Шэй Гивен, Гари Невилл, Фил Невилл, Джон О’Ши, Уэс Браун, Пол Скоулз, Никки Батт, Майкл Кэррик, Райан Гиггз, Франсеск Фабрегас, Рафаэл ван дер Варт, Робин ван Перси, Тьерри Анри.

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