Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью

Теги венсан компаниманчестер сити

Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью

Состоялся прощальный матч Венсана Компани, в котором "Манчестер Сити" противостоял сборной звезд АПЛ.

Спешим сообщить, что поединок завершился вничью. Напомним, что Компани не принимал участия в игре из-за травмы.

"Манчестер Сити" - Сборная звезд АПЛ 2:2

Голы: Мартин Петров, 2 - 1:0, Робби Кин, 31 - 1:1, ван Перси, 48 - 1:2, Мварувари, 89 - 2:2

Заявка "Манчестер Сити":  Джо Харт, Костел Пантилимон, Джолеон Лескотт, Коло Туре, Ричард Данн, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Гаэль Клиши, Дитмар Хаманн, Найджел де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрленд, Джеймс Милнер, Давид Сильва, Марио Балотелли, Серхио Агуэро, Крэйг Беллами, Бенджамин Мварувари.

Заявка сборной АПЛ: Эдвин ван дер Сар, Шэй Гивен, Гари Невилл, Фил Невилл, Джон О’Ши, Уэс Браун, Пол Скоулз, Никки Батт, Майкл Кэррик, Райан Гиггз, Франсеск Фабрегас, Рафаэл ван дер Варт, Робин ван Перси, Тьерри Анри.        

Читайте также: "Манчестер Сити" откроет статую в честь Компани. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" возобновит переговоры по Неймару предстоящей зимой

"Барселона" возобновит переговоры по Неймару предстоящей зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов