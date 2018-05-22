Прощальный матч Пирло - 7:7 (обзор)

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Прощальный матч Пирло - 7:7 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор прощального матча легенды итальянского футбола Андреа Пирло.

Не пропустите: Легенды футбола забили 14 голов в прощальном матче Пирло. | http://soccernews.ru

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