Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА
Ростов – ЦСКА
Стадион: "Олимп-2"
Начало матча: 19:00
Арбитр: Роман Галимов
"Ростов" прощается со своей старой домашней ареной матчем против московского ЦСКА. Уже в следующем туре ростовчане переберутся на новый стадион, расположенный на левом берегу Дона, который будет вмещать более 40 тысяч зрителей (нынешний стадион, построенный еще в 1930 году, рассчитан на 15 840 мест). Прощальный матч получается более статусным, ведь в гости к "Ростову" пожалует один из лидеров российского футбола ЦСКА, тогда как матч-открытие новой арены будет против вылетающего из РФПЛ "СКА-Хабаровска".
"Ростов" в текущем сезоне - типичный середняк (10 место), у которого огромные проблемы в атаке. Команду растащили перед началом сезона, почти все игроки ушли в "Зенит" и "Рубин", причем нельзя сказать, что переход пошел им на пользу. "Ростову" пришлось играть в одного мощного форварда, которым был Бухаров или Дядюн, который не забивал больше двух лет. Владимир всё же прервал свою "сухую" серию, огорчив "Анжи", но тот гол так и остался единственным в текущем сезоне. Бухаров забил на один гол больше, причем также в ворота команды из Махачкалы. Больше нападение "Ростова" забить не смогло, лучшими бомбардирами с четырьмя мячами являются полузащитники Ионов и Калачев. По ходу сезона у "Ростова" произошла смена тренера, Кучука сменил Карпин. Под его руководством желто-синие провели три игры, проиграв "Краснодару" и сыграв вничью с "Зенитом" и "Арсеналом".
ЦСКА в текущем сезоне стал самым успешным клубом в еврокубках, армейцы продолжают участвовать в Лиге Европы, на следующей неделе им предстоит сразиться с "Арсеналом" в четвертьфинале. В чемпионате страны ЦСКА занимает третье место и ведет борьбу со "Спартаком", "Зенитом" и "Краснодаром" за зону Лиги чемпионов. С последними двумя командами ему еще предстоит сойтись в очной дуэли в конце апреля, до этих матчей терять очки команде Гончаренко нежелательно.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 49 матчей: 28 побед у ЦСКА, 12 - у "Ростова", 9 ничьих.
Матч первого круга завершился победой ЦСКА (2:0).
Последние две игры между "Ростовом" и ЦСКА на "Олимпе-2" закончились победой хозяев 2:0.
ЦСКА не может победить в Ростове-на-Дону в РФПЛ с 2006 года.
Ориентировочные составы:
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Сапета, Ионов, Сигурдарсон.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Щенников, Дзагоев, Натхо, Головин, Муса, Витиньо.
Прогноз на матч "Ростов" - ЦСКА:
В каком бы состоянии не был "Ростов", он всегда давал бой ЦСКА на своем стадионе. Случалось это даже тогда, когда ростовчане стояли на вылет. Почти 12 лет армейцы не могут победить в чемпионате России на "Олимпе" (один раз выиграть за это время удалось в Кубке, но не в основное время), команда Карпина постарается продолжить эту серию.
Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.40, на "Ростов" – 3.60, на ничью – 3.10.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Фурсенко объявил о завершении кризиса "Зенита" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"
-
Продолжится ли падение "Зенита"? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
-
Шедевральный камбэк в Севилье: Месси спасает "Барселону" от поражения
-
"Ювентус" в концовке матча дожимает "Милан" и укрепляет лидерство в Серии А
Лента новостей
-
Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"
-
"Барселона" рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна
-
Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры
-
Луис Адриано: "Нет ничего удивительного в том, что Фернандо так часто забивает со штрафных"
-
Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото
-
В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки
-
"Реал" отказался от приобретения Салаха
-
В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой"
-
Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"
-
За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг
-
Головин: "Давно не побеждали в Ростове"
-
Тиаго Силва сделал заявление по своему будущему
-
Миятович: "Не хотел, чтобы "Реалу" в четвертьфинале достался "Ювентус"
-
"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)
-
Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"
-
"Эспаньол" и "Алавес" сильнейшего не выявили
-
Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"
-
Любимчик Карпина в деле: шикарный гол Кариоки в чемпионате Мексики
-
Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|23
|49
|2
|Спартак Москва
|24
|47
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Урал
|24
|29
|9
|Рубин
|24
|28
|10
|Ахмат
|23
|27
|11
|Динамо Москва
|23
|27
|12
|Ростов
|23
|27
|13
|Амкар
|23
|25
|14
|Анжи
|23
|23
|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|24
|13