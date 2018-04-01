Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА

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Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА

Ростов – ЦСКА

Стадион: "Олимп-2"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Роман Галимов

"Ростов" прощается со своей старой домашней ареной матчем против московского ЦСКА. Уже в следующем туре ростовчане переберутся на новый стадион, расположенный на левом берегу Дона, который будет вмещать более 40 тысяч зрителей (нынешний стадион, построенный еще в 1930 году, рассчитан на 15 840 мест). Прощальный матч получается более статусным, ведь в гости к "Ростову" пожалует один из лидеров российского футбола ЦСКА, тогда как матч-открытие новой арены будет против вылетающего из РФПЛ "СКА-Хабаровска".

"Ростов" в текущем сезоне  - типичный середняк (10 место), у которого огромные проблемы в атаке. Команду растащили перед началом сезона, почти все игроки ушли в "Зенит" и "Рубин", причем нельзя сказать, что переход пошел им на пользу. "Ростову" пришлось играть в одного мощного форварда, которым был Бухаров или Дядюн, который не забивал больше двух лет. Владимир всё же прервал свою "сухую" серию, огорчив "Анжи", но тот гол так и остался единственным в текущем сезоне. Бухаров забил на один гол больше, причем также в ворота команды из Махачкалы. Больше нападение "Ростова" забить не смогло, лучшими бомбардирами с четырьмя мячами являются полузащитники Ионов и Калачев. По ходу сезона у "Ростова" произошла смена тренера, Кучука сменил Карпин. Под его руководством желто-синие провели три игры, проиграв "Краснодару" и сыграв вничью с "Зенитом" и "Арсеналом".

ЦСКА в текущем сезоне стал самым успешным клубом в еврокубках, армейцы продолжают участвовать в Лиге Европы, на следующей неделе им предстоит сразиться с "Арсеналом" в четвертьфинале. В чемпионате страны ЦСКА занимает третье место и ведет борьбу со "Спартаком", "Зенитом" и "Краснодаром" за зону Лиги чемпионов. С последними двумя командами ему еще предстоит сойтись в очной дуэли в конце апреля, до этих матчей терять очки команде Гончаренко нежелательно.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 49 матчей: 28 побед у ЦСКА, 12 - у "Ростова", 9 ничьих.

Матч первого круга завершился победой ЦСКА (2:0).

Последние две игры между "Ростовом" и ЦСКА на "Олимпе-2" закончились победой хозяев 2:0.

ЦСКА не может победить в Ростове-на-Дону в РФПЛ с 2006 года.

Ориентировочные составы:

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Сапета, Ионов, Сигурдарсон.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Щенников, Дзагоев, Натхо, Головин, Муса, Витиньо.

Прогноз на матч "Ростов" - ЦСКА:

В каком бы состоянии не был "Ростов", он всегда давал бой ЦСКА на своем стадионе. Случалось это даже тогда, когда ростовчане стояли на вылет. Почти 12 лет армейцы не могут победить в чемпионате России на "Олимпе" (один раз выиграть за это время удалось в Кубке, но не в основное время), команда Карпина постарается продолжить эту серию.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.40, на "Ростов" – 3.60, на ничью – 3.10.

Вячеслав Горбачев

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