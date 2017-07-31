Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

В последнем туре Международного кубка чемпионов встретились хорошо знакомые друг другу соперники: "Рома" и "Ювентус". Уже совсем скоро им предстоит начать борьбу за Скудетто, и матч должен был показать, как клубы подготовились к новому сезону. Оба тренера выставили на игру самые оптимальные составы, которые, за некоторым исключением, и будут формировать игру команды в предстоящем сезоне.

"Ювентус" с первых минут забрал мяч под свой контроль, чему "Рома" по началу особо и не сопротивлялась. И первый опасный момент создали именно римляне: Дефрель выполнил подачу на дальнюю штангу, где Джеко пробивал в касание – мимо ворот. Через несколько минут Манджукич оказался в похожей ситуации, но и он после подачи Куадардо не смог попасть по воротам.

Постепенно "Ювентус" увеличивал свое давление и в середине тайма Игуаин имел хороший момент для взятия ворот: Дибала выполнил передачу на аргентинца, тот с разворота наносил удар по воротам Алисона, но последний свою команду выручил. Тут же туринцы организовали еще одну атаку, в результате которой Алекс Сандро вывел один на один с вратарем Манджукича, который обыграл Алисона и открыл счет – 0:1. После забитого гола сбавил обороты "Ювентус", но римляне в оставшееся время не смогли организовать ни одной толковой атаки. С таким счетом команды и ушли на перерыв.

Второй тайм римляне начали активнее, проведя несколько акцентированных атак, но опасных моментов у ворот туринцев по-прежнему не было. Напротив, в концовке первой трети тайма "Ювентус" упустил стопроцентную возможность для взятия ворот: Коста с правого фланга нанес хороший удар в дальний угол, голкипер "Ромы" отбил мяч перед собой, но тут же исправился, среагировав на добивание Игуаина. По истечении получаса игры Герсон отправил в забег на левом фланге Коларова, который выполнил прострел во вратарскую на Джеко, босниец с близкой дистанции сравнял счет – 1:1.

Игра пошла на встречных курсах, очень старались себя проявить некоторые новички, однако кроме не очень опасных ударов Косты и Бернардески концовка матча ничем не запомнилась. Ничья в основное время и команды приготовились к серии пенальти. Первым подошел к мячу Марко Тумминелло, удар которого парировал голкипер "Ювентуса" Пинсольо. И, как оказалось, этот промах стал решающим – 5:4 победа туринцев в серии пенальти.

Рома" – "Ювентус" 1:1 (серия пенальти 4:5)

Голы: Манджукич, 28 – 0:1, Джеко, 74 – 1:1.

"Рома": Алиссон, Фасио, Коларов (Кастан, 85), Бруно Перес, Жезус (Гоналон, 46), Стротман (Герсон, 63), де Росси (Морено, 46), Наингголан (Пеллегрини, 63), Перотти (Итурбе, 83), Дефрель (Юндер, 63), Джеко (Тумминелло, 83).

"Ювентус": Буффон (Пинсольо, 65), Бенатия (Барцальи, 46), Сандро (Бентакур, 65), Де Шильо (Асамоа, 46), Ругани (Кьелини, 46), Куадрадо (Коста, 46), Пьянич (Лихштайнер, 46), Маркизио (Хедира, 46), Манджукич (Стураро, 65), Дибала (Бернардсеки, 65), Игуаин (Кин, 77).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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