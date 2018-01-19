Прощание с волшебником: о завершении карьеры Роналдиньо

16 января было объявлено о завершении карьеры одного из величайших футболистов современности – Роналдиньо. Оценивать игру и достижения легендарного бразильца было бы проще лет так 7-8 назад, когда он еще был в состоянии решать исходы важнейших матчей, не говоря уже о пике формы. Однако Ронни решил уйти только сейчас, и весь футбольный мир принялся вспоминать лучшие моменты карьеры Роналдиньо и искать его место в истории футбола.

ПСЖ

Волшебник приехал в Европу, когда ему было 20 лет, подписав пятилетний контракт с французским ПСЖ. За два года, проведенных в команде, бразилец так и не стал любимчиком болельщиков, хотя уже тогда он, порой, демонстрировал выдающуюся игру.

Уже по окончании второго сезона в составе парижан, Роналдиньо заявил о желании покинуть клуб – он хотел играть в еврокубках, в то время как ПСЖ финишировал 11-м в Лиге 1.

Барселона

Неизвестно, как сильно расстроились боссы "Барселоны" тому, что вместо Дэвида Бэкхема на "Камп Ноу" в 2004 году приехал Роналдиньо, но уже очень скоро стало понятно, что этот трансфер может стать одним из лучших в истории команды. Бразилец провел в Испании 5 сезонов, результатом которых стала самая настоящая революция в мире футбола.

Весь мир увидел игрока, обладающего не просто невероятной техникой, которую он применял на каждом из участков поля, а самого настоящего волшебника, покорившего всех неравнодушных к футболу людей. Не было ни одного матча, в котором зрители не увидели бы хотя бы частичку магии Роналдиньо. Он забивал великолепные голы, отдавал умопомрачительные передачи и оставлял в дураках сразу по несколько защитников команды соперников. Они били Ронни по ногам, а он вставал, улыбался и продолжал нас радовать своей игрой.

Роналдиньо уничтожал "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" и слышал аплодисменты в свой адрес со стороны мадридских болельщиков. Он вывел "Барселону" на качественно новый уровень, и принес ей немало трофеев, а нарезки с лучшими голами бразильца можно смотреть бесконечно долго. Именно в Каталонии он дважды подряд признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА, выиграв с "Барсой " чемпионат Испании (2004/2005 и 2005/2006) и Лигу Чемпионов (2005/2006).

Обратной стороной Роналдиньо была его тяга к веселью и за пределами футбольного поля. Скорее всего, именно она и помешала бразильцу остаться на "Камп Ноу" еще на несколько сезонов. Ронни был не в форме, у него появились проблемы с лишним весом, а Франк Райкард перестал ставить бразильца в основной состав.

Милан

Реанимировать карьеру Роналдиньо поехал в Италию, где его в 2008 году с распростертыми объятиями принял "Милан". Однако в новой команде у 28-летнего бразильца не все ладилось: на достаточно высоком уровне Ронни провел всего лишь один сезон, но и в нем подобраться к своим оптимальным кондициям ему не удалось.

Причиной тому опять же послужила физическая форма Роналдиньо: он заметно сдал в скорости, выглядел тяжеловесным, да и возраст начал брать свое. Правда, временами, бразилец делал на поле умопомрачительные вещи, за которые ему и прощали все предыдущие неудачи.

Сборная Бразилии

Роналдиньо выиграл Чемпионат Мира уже в 22 года, однако это был его первый Мундиаль, и на нем Ронни был немного в тени более звездных партнеров по команде. Хотя его гол со штрафного в ворота сборной Англии Дэвид Симэн вспоминает до сих пор.

Уже на следующем турнире в 2006 году именно форвард "Барселоны" считался главной надеждой национальной сборной Бразилии, однако подопечные Альберто Паррейры тогда просто провалились, даже несмотря на магический квадрат Кака-Роналдиньо-Роналдо-Адриано.

В дальнейшем Ронни боролся с самим собой, стараясь набрать форму и вернуться в национальную команду. Порой ему это удавалось, однако больше на Чемпионатах Мира он так и не сыграл.

В 2011 году Роналдиньо вернулся на родину, где в разное время он выступал в составе "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе". Еще была командировка в Мексику и 25 матчей в составе "Керетаро", однако еще до отъезда в Бразилию все начали ностальгировать по Ронни времен Барселоны, понимая, что больше такой игры в его исполнении они никогда не увидят.

Последние годы Роналдиньо был на виду не благодаря своим футбольным результатам, но улыбка бразильца каждый раз заставляла нас вспоминать его лучшие голы и моменты в карьере. Казалось, еще совсем недавно Ронни забивал тот самый гол в ворота "Челси", который мы можем детально воспроизвести в своей памяти, однако с того момента прошло уже больше 12 лет.

Роналдиньо был просто феноменальным футболистом: никто не знал, что он сделает в следующую секунду, поэтому остановить бразильца было практически невозможно. Ронни не приклеивал мяч к ногам, как это делает сейчас Лео Месси, он наслаждался каждой встречей с круглым, и где-то в подсознании этого "волшебника" зарождался новый финт, позволявший ему резко менять направление движения. Он как будто летал по футбольному полю, лишь в последний момент издевательски прокидывая мяч мимо защитников.

Жаль, что Ронни дал всему миру так мало времени, чтобы насладиться его игрой, но те, кто успел это сделать в полной мере, никогда не забудут маленькую эпоху, когда вечно улыбающийся парень захватил наше сознание и остался в памяти на всю оставшуюся жизнь.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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