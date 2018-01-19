Прощание с волшебником: о завершении карьеры Роналдиньо

Теги роналдиньобарселонамилан

Прощание с волшебником: о завершении карьеры Роналдиньо

16 января было объявлено о завершении карьеры одного из величайших футболистов современности – Роналдиньо. Оценивать игру и достижения легендарного бразильца было бы проще лет так 7-8 назад, когда он еще был в состоянии решать исходы важнейших матчей, не говоря уже о пике формы. Однако Ронни решил уйти только сейчас, и весь футбольный мир принялся вспоминать лучшие моменты карьеры Роналдиньо и искать его место в истории футбола.

ПСЖ

Волшебник приехал в Европу, когда ему было 20 лет, подписав пятилетний контракт с французским ПСЖ. За два года, проведенных в команде, бразилец так и не стал любимчиком болельщиков, хотя уже тогда он, порой, демонстрировал выдающуюся игру.

Уже по окончании второго сезона в составе парижан, Роналдиньо заявил о желании покинуть клуб – он хотел играть в еврокубках, в то время как ПСЖ финишировал 11-м в Лиге 1.

Барселона

Неизвестно, как сильно расстроились боссы "Барселоны" тому, что вместо Дэвида Бэкхема на "Камп Ноу" в 2004 году приехал Роналдиньо, но уже очень скоро стало понятно, что этот трансфер может стать одним из лучших в истории команды. Бразилец провел в Испании 5 сезонов, результатом которых стала самая настоящая революция в мире футбола.

Весь мир увидел игрока, обладающего не просто невероятной техникой, которую он применял на каждом из участков поля, а самого настоящего волшебника, покорившего всех неравнодушных к футболу людей. Не было ни одного матча, в котором зрители не увидели бы хотя бы частичку магии Роналдиньо. Он забивал великолепные голы, отдавал умопомрачительные передачи и оставлял в дураках сразу по несколько защитников команды соперников. Они били Ронни по ногам, а он вставал, улыбался и продолжал нас радовать своей игрой.

Роналдиньо уничтожал "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" и слышал аплодисменты в свой адрес со стороны мадридских болельщиков. Он вывел "Барселону" на качественно новый уровень, и принес ей немало трофеев, а нарезки с лучшими голами бразильца можно смотреть бесконечно долго. Именно в Каталонии он дважды подряд признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА, выиграв с "Барсой " чемпионат Испании (2004/2005 и 2005/2006) и Лигу Чемпионов (2005/2006).

Обратной стороной Роналдиньо была его тяга к веселью и за пределами футбольного поля. Скорее всего, именно она и помешала бразильцу остаться на "Камп Ноу" еще на несколько сезонов. Ронни был не в форме, у него появились проблемы с лишним весом, а Франк Райкард перестал ставить бразильца в основной состав.

Милан

Реанимировать карьеру Роналдиньо поехал в Италию, где его в 2008 году с распростертыми объятиями принял "Милан". Однако в новой команде у 28-летнего бразильца не все ладилось: на достаточно высоком уровне Ронни провел  всего лишь один сезон, но и в нем подобраться к своим оптимальным кондициям ему не удалось.

Причиной тому опять же послужила физическая форма Роналдиньо: он заметно сдал в скорости, выглядел тяжеловесным, да и возраст начал брать свое. Правда, временами, бразилец делал на поле умопомрачительные вещи, за которые ему и прощали все предыдущие неудачи.

Сборная Бразилии

Роналдиньо выиграл Чемпионат Мира уже в 22 года, однако это был его первый Мундиаль, и на нем Ронни был немного в тени более звездных партнеров по команде. Хотя его гол со штрафного в ворота сборной Англии Дэвид Симэн вспоминает до сих пор.

Уже на следующем турнире в 2006 году именно форвард "Барселоны" считался главной надеждой национальной сборной Бразилии, однако подопечные Альберто Паррейры тогда просто провалились, даже несмотря на магический квадрат Кака-Роналдиньо-Роналдо-Адриано.

В дальнейшем Ронни боролся с самим собой, стараясь набрать форму и вернуться в национальную команду. Порой ему это удавалось, однако больше на Чемпионатах Мира он так и не сыграл.

В 2011 году Роналдиньо вернулся на родину, где в разное время он выступал в составе "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе". Еще была командировка в Мексику и 25 матчей в составе "Керетаро", однако еще до отъезда в Бразилию все начали ностальгировать по Ронни времен Барселоны, понимая, что больше такой игры в его исполнении они никогда не увидят.

Последние годы Роналдиньо был на виду не благодаря своим футбольным результатам, но улыбка бразильца каждый раз заставляла нас вспоминать его лучшие голы и моменты в карьере. Казалось, еще совсем недавно Ронни забивал тот самый гол в ворота "Челси", который мы можем детально воспроизвести в своей памяти, однако с того момента прошло уже больше 12 лет.

Роналдиньо был просто феноменальным футболистом: никто не знал, что он сделает в следующую секунду, поэтому остановить бразильца было практически невозможно. Ронни не приклеивал мяч к ногам, как это делает сейчас Лео Месси, он наслаждался каждой встречей с круглым, и где-то в подсознании этого "волшебника" зарождался новый финт, позволявший ему резко менять направление движения. Он как будто летал  по футбольному полю, лишь в последний момент издевательски прокидывая мяч мимо защитников.

Жаль, что Ронни дал всему миру так мало времени, чтобы насладиться его игрой, но те, кто успел это сделать в полной мере, никогда не забудут маленькую эпоху, когда вечно улыбающийся парень захватил наше сознание и остался в памяти на всю оставшуюся жизнь.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Вот так бы выглядела сегодняшняя "Бока Хуниорс", не продавай она своих лидеров

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Бетис 19 27
8 Эйбар 19 27
9 Хетафе 19 26
10 Жирона 19 26
11 Сельта Виго 19 25
12 Атлетик Бильбао 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов