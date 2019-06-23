Прощай, "киллер с лицом ребенка"! Вспоминаем 8 главных моментов в карьере Фернандо Торреса

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Прощай, "киллер с лицом ребенка"! Вспоминаем 8 главных моментов в карьере Фернандо Торреса

На днях легендарный итальянский нападающий Фернандо Торрес, игровой пик которого пришелся на вторую половину нулевых, объявил о завершении карьеры. Игровой путь "ребенка" можно оценивать по-разному, ведь далеко не вся его карьера была усыпана лепестками роз на подходе к чужой штрафной. Тем не менее, вспомнить есть что. Редакция Soccernews решила оглянуться назад и освежить в памяти 8 самых главных эпизодов в карьере форварда.

Дебют и первый гол спустя неделю. Фернандо Торрес дебютировал за мадридский "Атлетико" 27 мая 2001, когда "матрасники" на родном "Висенте Кальдерон" принимали "Леганес" в рамках 39 тура Сегунды. Мадридцы одержали минимальную победу, а "Эль-Ниньо" заменил Луке, который за три минуты до этого забил победный гол. Уже через неделю 17-летний форвард второй раз подряд попал в заявку "Атлетико" на выездной поединок против "Альбасете". Фернандо понадобилось всего 7 минут, чтобы отличиться дебютным мячом в футболке "матрасников" после выхода на поле со скамейки запасных (игрок забил на 72 минуте).

Самый эффектный гол в карьере – Севилья помнит. 2 ноября 2003 "киллер с лицом ребенка" (как называют Торреса в Испании) отличился одним из самых красивых мячей в своей карьере. "Индейцы" отправились в гости к "Бетису", и именно дубль молодого нападающего предопределил итог поединка (1:2). Первый мяч Фернандо стал настоящим произведением искусства – акробатический удар в дальнюю девятку после навесной передачи от Карлоса Ларены.

Первый гол в мадридском дерби. "Эль-Ниньо" пришлось ждать целых пять лет (до сезона 2006/07) с момента своего дебюта, чтобы впервые насладиться забитым голом в ворота принципиального соперника "индейцев". На 11-й минуте Торрес открыл счет бильярдным выстрелом в дальний от Касильяса угол, однако в итоге "Реал" сумел спастись от поражения после перерыва. Фанатов на "Кальдероне" огорчил нынешний изгой футбольного мира Гонсало Игуаин – 1:1.

Круче, чем Роналдиньо – один из самых успешный матчей против "Барселоны". В сезоне 2004/05 Фернандо Торрес провел один из самых запоминающихся матчей в собственной карьере, отметившись дублем на легендарном "Камп Ноу", где "Барселона" обычно уничтожает своих соперников. Интересно, что испанец забивал на 1-й и 89-й минутах, этого до сих пор не удалось повторить ни одному игроку Примеры. Два мяча Торреса принесли "матрасникам" сенсационный триумф в логове тогдашнего лидера (0:2).

Переход в "Ливерпуль". "Я получил предложение от английского клуба и попросил руководство "Атлетико" рассмотреть ее. Это было сложное решение, но я надеюсь, что делаю шаг вперед. Где бы я ни находился, мое сердце всегда будет принадлежать "Атлетико". Я не прощаюсь, а говорю" до встречи", – сказал Торрес 2 июля 2007 на прощальной пресс-конференции с родной командой. 11 августа "Эль-Ниньо" дебютировал в АПЛ против "Астон Виллы", а первой результативной жертвой 24-летнего испанца стал лондонский "Челси" (по иронии судьбы, именно туда он перейдет чуть позже). В сезоне 2007/08 Торрес наколотил 24 гола.

Евро 2008 = самый важный гол в карьере. На Евро 2008 Испания начала свое мировое футбольное доминирование, которое продлилось более 4 лет. В финальном матче европейского первенства "красной фурии" пришлось играть с немцами. Исход поединка решил гол Торреса. Нападающий проскочил Филиппа Лама, опередил Янса Леманна и побежал праздновать один из самых знаковых мячей в истории испанского футбола. Именно результативный удар Торреса принес "фурии рохе" первый с 1964 года титул чемпионов Европы.

Несчастный Чемпион Мира 2010. В сезоне 2009/10 Торреса регулярно преследовали травмы, поэтому на африканском мундиале он не сумел продемонстрировать свою лучшую игру. В победном для сборной Испании финале "Эль-Ниньо" появился на поле в дополнительное время (106 мин) и серьезно травмировался, пытаясь остановить мяч. Фернандо почти минуту корчился от боли, пока его партнеры защищали минимальное преимущество.

Трофейный трансфер в Челси. 31 января 2011 Торрес подписал 5-летний контракт с "Челси", став самым дорогим футболистом, которого когда-либо покупали британские клубы (58,5 млн фунтов). Через неделю испанец дебютировал за "аристократов" против своей бывшей команды, но старт получился не очень удачным. Торрес не забил "Ливерпулю", а потом не забивал еще в 13 матчах кряду. Зато в составе лондонского клуба Фернандо завоевал трофеи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, хотя не всегда попадал в стартовый состав. Летом 2014-го его арендовал "Милан".

Подвиг на Евро 2012. 1 июля 2012 в финальном матче континентального первенства, который принимали Украина и Польша, Торрес помог "красной фурии" разбить сборную Италии на НСК "Олимпийский" со счетом 4:0. "Эль-Ниньо" появился на поле во втором тайме и забил третий гол испанцев (84 мин). Он не только получил "Золотую бутсу" как лучший снайпер турнира, но и стал первым футболистом, который отмечался в двух финалах чемпионата Европы (2008 и 2012).

Возвращение домой как главная мечта. Торрес выполнил свое обещание перед фанатами мадридского гранда и вернулся на "Висенте Кальдерон" в январе 2015 года. Презентацию "блудного сына" посетили более 50 тыс. болельщиков. А чуть больше чем через год Торрес воплотил в жизнь свою самую главную мечту – выиграть с родным "Атлетико" серьезный трофей. "Матрасников" покорилась Лига Европы после победы над "Марселем" (3:0). Торрес поднимал над головой кубок вместе с капитаном Габи.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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