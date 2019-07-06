Прощай, Роббен! Голландец уходит из футбола, но оставляет хорошее наследие и свой фирменный стиль

Еще одна легенда решила повесить бутсы на гвоздь! На этот раз эта фраза применима к Арьену Роббену, который несколько дней назад заявил о своем намерении закончить профессиональную карьеру. Из футбола уходит весьма неоднозначный, но очень выдающейся человек, который формировал представление о футболе у фанатов, которым сейчас только исполнилось 20-23 года. Многие будут правы, если скажут, что путь голландца начинался весьма неоднозначно, ведь настоящей суперзвездой Роббен стал только в "Баварии", усиливая свое влияние фактором Рибери на противоположном фланге. Однако, сейчас это не имеет особой разницы. Просто факты из биографии – это немного не то, на что заслуживает Роббен в конце своей карьеры. При этом стоит понимать, что без некоторых фактов нельзя понять целостную картину игровой модели Арьена. Например, нельзя не принимать во внимание то, что Роббен родился в маленькой деревне на границе Нидерландов и Германии. Это существенно отличает его от других звезд его поколения (в приделах Голландии). Рост в формальной изоляции привел к тому, что Арьен работал за пределами знаменитой "голландской системы". Многие связывают великолепные данные Роббена именно с этим, сетуя на неспособность Нидерландов подготовить атакующих футболистов мирового класса внутри своей системы. Если смотреть на игру Роббена, то в ней очень выражена манера "дворового футбола", который под прессингом профессионализма превратился в то, что мы видели в лучшие сезоны в "Баварии".

Стиль Роббена и его видение футбола часто становилось причиной разного рода конфликтов на футбольном поле и за его пределами. Еще со времен Михелса главной чертой "голландского футбола" стал коллективизм (не советский), благодаря которому можно построить команду, где каждый играет за каждого и может подстраховать каждого, а также параллельно запутать соперника. Это и есть основа тотального футбола. Очевидно, что Роббен с его стремлением перетянуть одеяло на себя в некоторых ситуациях очень мешах такому стилю игры. Особенно часто в прессе вспоминались конфликты с Ван Перси, начавшие свой отсчет с 2006 года. "Летучий голландец" обвинял Арьена в том, что его действия могут быть полезны ему одному, однако команде такой подход результатов не приносит. Кстати, сам Роббен, росший на периферии голландской футбольной системы, в последствии не совсем ее любил. Однажды он прямо сказал, что стремление сделать каждого игрока двуногим, вместо того чтобы на максимум развить потенциал рабочей ноги, – это не совсем хорошая идея. Роббен определенно знает, что говорит, ведь именно подход развития сильной ноги и сделал его знаменитым.

Возможно, Роббену не повезло, ведь он родился во время, когда футбольный мир – одно сплошное противостоянием Роналду и Месси. В следствии его часто называют недооцененным и осевшим за спинами легенд нынешней эпохи. И если бы не Роналду и Месси, именно Роббен стоял бы в первых рядах, чтобы называться лучшим футболистом современности. Однако, даже в таких теневых условиях Арьену удалось дать миру что-то новое. Пока мастодонты гонялись за новыми рекордами, Роббен довел до совершенства фишку, которую сейчас называют его именем – смещение с фланга в центр и удар с рабочей ноги точно в дальний угол. Да, такой прием используют многие вингеры и у многих это очень хорошо получается, но Роббен является абсолютно лучшим в этом компоненте. Уникальность еще и в том, что многих вингеров рано или поздно закрывают, и они могут изображать смещение только при наличии свободного пространства, когда защитники попросту проспали забегание. А вот Роббена так никто и не закрыл, и даже в окружении соперников голландцу удавалось забивать голы после подобных смещений. Однажды Арьен заявил, что секрет его техники в правильном моменте, ведь даже если ты делаешь что-то 100 раз подряд, 101 раз не смогут предотвратить, если он будет нести в себе элемент неожиданности.

Интересно, но о такой способности Роббен знал не всегда. До 2008 года его чаще использовали на левом фланге, где левая нога Арьена годилась разве что для прострелов, навесов или перепасовки на границе штрафной площади. А в конце 2008 случилась удивительная вещь – мадридский "Реал", где играл голландец, ненадолго возглавил Хуанде Рамос и решил передвинуть Роббена на правый фланг атаки. Итог – на новой позиции сразу же были забиты 6 мячей, которые очень выделялись на фоне того, что было в начале того сезона. Конечно же, все это было бы невозможно без очень быстрых ног. Забег Роббена в матче группового этапа Чемпионата Мира 2014 против Испании до сих пор считается одним из самых быстрых в истории футбола. Но дело не только в них. Согласно одному из материалов в голландских СМИ, одни из секретов Роббена в том, что его обманные движения более быстрые, чем нервные импульсы в организме защитников, которые отвечают за осознанную реакцию на любое из движений. Между осознанной и неосознанной реакцией, которая происходит сама по себе, проходит какое-то время (доли секунды по земным меркам). Именно этот отрезок используется Роббеном, чтобы заставить защитника среагировать на свое движение с точки зрения неосознанного рефлекса, а когда пойдет осознанное действие, Арьен уже выиграет нужное пространство. "Фишка" еще и в том, что защитник может понимать, какое именно движение будет обманное, но не сможет победить ту часть мозга, которая отвечает за неосознанные движения. Именно синтез волшебной левой ноги, умения выбрать неожиданный момент для рывка и фантастической скорости сделали из Роббена того футболиста, которого мы знаем.

Однако, не стоит полагать, что Роббен – футболист одного приему. В зрелом возрасте он значительно расширил свой технический и тактический арсеналы. К примеру, в 2014 году – на том самом "бронзовом" Чемпионате Мира – Роббен попробовал себя на позиции одного из форвардов в системе 5-3-2. При чем основной задачей было не забивать голы (хотя этим Роббен тоже отличился), а постоянно стягивать на себя от 2 до 4 соперников, оставляя пространство для партнеров по команде. Особенно важную роль в развитии Роббена, как считает сам футболист, сыграл Хосеп Гвардиола: "С Гвардиолой можно обсуждать все. Даже в 3 часа ночи с ним можно поговорить о футболе. Мне нравится, как Пеп думает. Его тактическая гибкость означает, что мы используем разные схемы. Следовательно, я могу играть на фланге, в центре, под нападающим и даже нападающего. При Гвардиоле я играл в атаке, иногда оказывался в роли десятки под нападающим или даже обычного полузащитника. Однажды он даже заставил меня играть правого латераля в схеме с тремя центральными защитниками. В этом и заключалось веселье. Это помогало мне развиваться. Оказываясь на разных позициях, ты начинаешь по-разному думать."

Еще одной важной чертой карьеры Роббена стали травмы. О них практически нельзя не рассуждать, ведь повреждения сыграли большую роль в карьере Арьена. Сам игрок рассказывал, что его череда повреждений началась еще в "Челси" и не дала ничего хорошего. Моуринью намекал, что нужно больше играть через боль, а болельщики попросту прозвали голландца "хрустальным". Но в сущности это даже помогло Арьену на пути к успеху. Он начал работать больше остальных (многие отмечали его усердные разминки перед поединками) и регулярно обследовать свое тело, чтобы знать о нем больше. Спасительным ключом стал Хуб Вестховенс. С этим врачом Роббен работал еще в "Реале". С течением времени он смог "отрегулировать" тело голландца и уменьшить количество травм. А под конец карьеры эта постоянная "зараза" и вовсе была практически побеждена.

Игорь Малиенко | soccernews.ru