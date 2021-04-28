Прошел первый суд над Гиггзом

Фото: Твиттер @RyanGiggs_cc

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, который был отстранен от работы главным тренером сборной Уэльса, посетил первое судебное заседание по своему делу.

По информации Sky Sports, специалисту были предъявлены обвинения в нанесении травм и жестоком отношении к женщине, включающем изоляцию, унижение и оскорбления. Валлиец свою вину не признает. Он будет обязан явиться на следующее заседание, которое состоится 26 мая.

Напомним, Гиггз получил обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, который случился вечером 1 ноября 2020 года. Скандал стал причиной отстранения Гиггза от работы со сборной Уэльса. Теперь он будет вынужден пропустить чемпионат Европы, на который пробилась национальная команда под его руководством.