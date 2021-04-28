Прошел первый суд над Гиггзом
Фото: Твиттер @RyanGiggs_cc
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, который был отстранен от работы главным тренером сборной Уэльса, посетил первое судебное заседание по своему делу.
По информации Sky Sports, специалисту были предъявлены обвинения в нанесении травм и жестоком отношении к женщине, включающем изоляцию, унижение и оскорбления. Валлиец свою вину не признает. Он будет обязан явиться на следующее заседание, которое состоится 26 мая.
Напомним, Гиггз получил обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, который случился вечером 1 ноября 2020 года. Скандал стал причиной отстранения Гиггза от работы со сборной Уэльса. Теперь он будет вынужден пропустить чемпионат Европы, на который пробилась национальная команда под его руководством.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18