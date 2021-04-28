Прошел первый суд над Гиггзом

Теги райан гиггз

Прошел первый суд над ГиггзомФото: Твиттер @RyanGiggs_cc 
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, который был отстранен от работы главным тренером сборной Уэльса, посетил первое судебное заседание по своему делу.

По информации Sky Sports, специалисту были предъявлены обвинения в нанесении травм и жестоком отношении к женщине, включающем изоляцию, унижение и оскорбления. Валлиец свою вину не признает. Он будет обязан явиться на следующее заседание, которое состоится 26 мая.

Напомним, Гиггз получил обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, который случился вечером 1 ноября 2020 года. Скандал стал причиной отстранения Гиггза от работы со сборной Уэльса. Теперь он будет вынужден пропустить чемпионат Европы, на который пробилась национальная команда под его руководством.

Читать также: Гиггзу грозит тюремное заключение | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)

"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов