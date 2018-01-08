Прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

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Прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

Представляем результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии.

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич"
"Манчестер Юнайтед" - "Йовил Таун"
"Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм"
"Норвич"/"Челси" - "Ньюкасл"
"Кардифф Сити"/"Мэнсфилд" - "Манчестер Сити"
"Шеффилд Юнайтед" - "Престон Норт Энд"
"Халл Сити" - "Ноттингем Форест"
"Мидлсбро" - "Брайтон"/"Кристал Пэлас"
"Борнмут"/"Уиган" - "Шрусбери Таун"/"Вест Хэм"
"Миллуолл" - "Рочдэйл"
"Саутгемптон" - "Уотфорд"
"МК Донс" - "Ковентри"
"Карлайл Юнайтед"/"Шеффилд Уэнсдей" - "Стивинэйдж"/"Рединг"
"Хаддерсфилд" - "Бирмингем"
"Ноттс Каунти" - "Вулверхэмптон"/"Суонси"
"Петерборо" - "Флитвуд Таун"/"Лестер"

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