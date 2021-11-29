Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.
Так, в первом раунде чемпион ОАЭ "Аль-Джазира" сыграет с новозеландским "Оклендом". Триумфатор этой встречи во втором раунде сыграет против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии. Вторую пару второго раунда составили египетский "Аль-Ахли" и мексиканский "Монтеррей".
В полуфинале бразильский "Палмейрас" сыграет с победителем пары "Аль-Ахли" — "Монтеррей". "Челси" же будет играть с победителем матча "Аль-Джазира"/"Окленд" — "Аль-Хиляль".
Отметим, что клубный чемпионат мира пройдет с 3 по 12 февраля.
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