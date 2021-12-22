Прошло общее собрание РПЛ: итоги

22 декабря прошло заседание Общего собрания Российской Премьер-Лиги, на котором президент лиги Ашот Хачатурянц заявил, что РПЛ проведет тендер среди букмекеров за право стать основным беттинг-партнером.

Конкурс будет состоять из двух этапов, а действующий партнёр БК "Лига ставок" на обеих стадиях получит право улучшить наивысшее предложение конкурентов на фиксированный регламентом процент.

О распределении расходов и доходов между клубами

"Общее собрание упорядочило все ранее принятые решения по распределению расходов и доходов за сезон 2021/22. В этот перечень входят доходы от реализации вещательных и коммерческих прав, расходы на финансирование системы VAR, разработка календаря Тинькофф РПЛ, техническая поддержка информационной электронной системы управления соревнованиями и прочие согласованные расходы".

О дефиците бюджета АФК "РПЛ"

"На заседании руководство РПЛ озвучило основные причины, из-за которых сформировался дефицит бюджета организации: это выплаты ушедшим и уходящим сотрудникам, включая компенсации по отпускам, а также необходимые инвестиции в IT-инфраструктуру РПЛ.

Лига предложила погасить дефицит средствами клубов в равных долях, при этом РПЛ компенсирует эти выплаты в будущем. Участники собрания единогласно проголосовали за этот вариант компенсации".

О датах 22-го тура РПЛ

"На предыдущем заседании 22 ноября Общее собрание поддержало предложение РФС о переносе 22-го тура РПЛ с марта, чтобы обеспечить сборной России подготовку к стыковым матчам за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре. Из всех предложенных вариантов клубы большинством голосов выбрали перенос тура на 3-5 мая".

О поправках в регламент РФС по разрешению споров

"Как и на заседании 22 ноября, клубы обсудили поправку, позволяющую отложить запрет на регистрацию игроков до рассмотрения вопроса всеми органами. Руководители согласились, что предложенные изменения направлены на совершенствование системы разрешения споров в Палате по разрешению споров и Комитете по статусу игроков, а цель поправок – исключение обеспечительных мер как безоговорочной меры и применение её в исключительных случаях.

Предложение было одобрено большинством голосов. Соответствующее обращение от имени РПЛ будет передано в РФС".

Об интеграции "национального центра спортивного арбитража"

"Клубы в целом поддержали предложение РФС внедрить в систему разрешения споров третейский суд – "Национальный центр спортивного арбитража" – и внести соответствующие изменения в необходимые регламенты (Регламент РФС по разрешению споров, Регламент РФС по статусу и переходам футболистов, Дисциплинарный регламент РФС).

Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров", - сказано в официальном сообщении РПЛ.

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