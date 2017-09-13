Прошлой зимой "Реал" отказался приобретать Дембеле за 40 миллионов евро

Прошлой зимой мадридский "Реал" отказался приобретать вингера тога еще дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле за 40 миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб уже практически согласовал сумму трансфера француза, которая с учетом бонусов могла вырасти до 70-ти миллионов евро, однако в итоге против приобретения перспективного соотечественника выступил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, Перес намерен расстаться с ключевым игроком "Реала". | soccernews.ru