Прошлым летом "Барселона" могла подписать Салаха, но отдала предпочтение Дембеле

Прошлым летом каталонская "Барселона" могла подписать тогда еще вингера "Ромы" Мохамеда Салаха, информирует испанская пресса.

Сообщается, что египтянин входил в трансферный шорт-лист "сине-гранатовых", однако в итоге те отдали предпочтение подписанию Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" за 140 миллионов евро, несмотря на то, что "волки" просили за своего игрока лишь третью часть от этой суммы.

Напомним, Коутиньо рекомендует "Барселоне" подписать своего соотечественника. | soccernews.ru