Прошлым летом "Барселона" предлагала ПСЖ снизить цену на Неймара

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Прошлым летом "Барселона" предлагала ПСЖ снизить цену на НеймараПрошлым летом каталонская "Барселона" предлагала ПСЖ снизить цену на тогда еще своего форварда Неймара.

Однако, как информирует El Mundo Deportivo, в обмен на это условие "сине-гранатовые" потребовали от парижан включить в сделку по бразильцу их полузащитника Адриана Рабьо. В ответ французский гранд решил сохранить своего хавбека и выплатить за Неймара 222 миллиона евро.

Напомним, "Барселона" не потеряла своего интереса к Рабьо. | soccernews.ru

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