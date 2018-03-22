Прошлым летом "Барселона" предлагала ПСЖ снизить цену на Неймара

Прошлым летом каталонская "Барселона" предлагала ПСЖ снизить цену на тогда еще своего форварда Неймара.

Однако, как информирует El Mundo Deportivo, в обмен на это условие "сине-гранатовые" потребовали от парижан включить в сделку по бразильцу их полузащитника Адриана Рабьо. В ответ французский гранд решил сохранить своего хавбека и выплатить за Неймара 222 миллиона евро.

Напомним, "Барселона" не потеряла своего интереса к Рабьо. | soccernews.ru