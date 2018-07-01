Прошлым летом "Барселона" упустила возможность подписать Мбаппе за 120 миллионов евро

Прошлым летом каталонская "Барселона" упустила возможность подписать тогда еще форварда "Монако" Килиана Мбаппе за 120 миллионов евро.

Так, по сведениям sport.es, монегаски были готовы отпустить перспективного нападающего за указанную сумму на "Камп Ноу". Однако "сине-гранатовые" отказались от этого трансфера, сделав ставку на вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, который обошелся клубу в 105 миллионов евро.

Напомним, в понедельник "Барселона" может объявить о своем первом летнем трансфере. | soccernews.ru