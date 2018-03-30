Прошлым летом Коутиньо мог перейти в "Реал" в обмен на Бэйла

Летом 2017 года "Ливерпуль" проявлял интерес к полузащитнику "Реала" Гарету Бэйлу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб был готов заплатить за футболиста 70 миллионов евро, а также отдать хавбека Филиппе Коутиньо. Впрочем королевский клуб отказался от трансфера, так как в тот момент пытался приобрести форварда Килиана Мбаппе и хотел задействовать в этой сделке Бэйла. Впрочем Мбаппе в итоге перешел в ПСЖ.

Что касается Коутиньо, то он в январе этого года стал игроком "Барселоны".

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