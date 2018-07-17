Прошлый сезон принес "Барселоне" рекордный в истории футбола доход

Прошлый сезон принес каталонской "Барселоне" рекордный в истории футбола доход, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, с июля прошлого года по июнь нынешнего "сине-гранатовые" пополнили свой бюджет на 914 миллионов евро, что является самым высоким показателем в мире не только по итогам завершившегося сезона, но и за все время существования игры. Чистая же прибыль каталонского гранда за этот период составила 13 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" работает над подписанием еще двух хавбеков. | soccernews.ru