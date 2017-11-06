Просинечки может возглавить сборную Словении

Известный хорватский тренер Роберт Просинечки, недавно покинувший пост наставника сборной Азербайджана, вскоре может возглавить национальную команду Словении.

Ожидается, что в ближайшее время 48-летний специалист встретится с руководством словенской футбольной федерации для обсуждения возможного сотрудничества.

Стоит отметить, что пост главного тренера сборной Словении остаётся вакантным после отставки Сречко Катанца, который не сумел вывести команду на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru