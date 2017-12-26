Известный в прошлом хорватский футболист Роберт Просинечки назвал лучшего тренера в истории футбола.

" Пеп Гвардиола - лучший тренер всех времен. Или, по крайней мере, он - лучший из тех, кого я когда-либо видел в футболе. Игра, в которую играют его команды, мне очень нравится. Просто вспомните, как " Барселона " играла с Пепом в атаке, особенно в первые два сезона. Затем он демонстрировал лучший футбол в мире с "Баварией", и теперь он доминирует в качестве тренера " Манчестер Сити ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Просинечки назвал лучшего хорватского игрока в истории. | soccernews.ru