Просинечки назвал лучшего тренера в истории футбола

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Просинечки назвал лучшего тренера в истории футболаИзвестный в прошлом хорватский футболист Роберт Просинечки назвал лучшего тренера в истории футбола.

"Пеп Гвардиола - лучший тренер всех времен. Или, по крайней мере, он - лучший из тех, кого я когда-либо видел в футболе. Игра, в которую играют его команды, мне очень нравится. Просто вспомните, как "Барселона" играла с Пепом в атаке, особенно в первые два сезона. Затем он демонстрировал лучший футбол в мире с "Баварией", и теперь он доминирует в качестве тренера "Манчестер Сити", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Просинечки назвал лучшего хорватского игрока в истории. | soccernews.ru

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