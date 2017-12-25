Просинечки: "Не вижу причин не считать Модрича лучшим хорватским футболистом в истории"

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Просинечки: "Не вижу причин не считать Модрича лучшим хорватским футболистом в истории"
Бывший футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки считает, что полузащитник королевского клуба Лука Модрич является лучшим в истории хорватским игроком.

"Не вижу причин не считать Модрича лучшим хорватским футболистом в истории. Он три раза выигрывал Лигу Чемпионов и каждый раз был одним из важнейших игроков "Реала". Даже если не брать во внимание трофеи, то Модрич является одним из лидеров "Реала" и это впечатляет", - цитирует Просинечки Marca.

32-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, провел за клуб 235 матч и забил 12 голов.

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