"Просто беги". Чуквуезе рассказал о наставлениях Эмери в матче с "Баварией"

Фото: твиттер Чуквуезе\Автор неизвестен

Нигерийский вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе после выхода в полуфинал Лиги чемпионов рассказал, что сказал ему главный тренер команды Унаи Эмери перед выходом на замену.

Напомним, что "Вильярреал" по сумме двух встреч обыграл "Баварию" со счетом 2:1. В ответной игре Чуквуезе вышел на замену на 84 минуте при счете 0:1 в пользу немецкой команды, а уже на 88-й сделал счет 1:1.

"Эмери попросил просто бежать, если у меня нет мяча. Тот вечер сложился удачно. Это один из лучших моментов в моей жизни", — цитирует игрока портал Goal.

Отметим, что в полуфинале "субмарина" сыграет с "Ливерпулем".

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