"Просто чумовые": Гус Тиль рассказал о впечатлениях от болельщиков "Спартака"

Новичок "Спартака" Гус Тиль поделился мнением о болельщиках московской команды.

Стоит отметить, что голландский полузащитник присутствовал на матче четвёртого тура РПЛ между "красно-белыми" и "Динамо".

"Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики "Спартака" - просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе", - сказал Тиль.

Напомним, что 21-летний хавбек заключил со "Спартаком" контракт до лета 2023 года. Клуб заплатил за него 18 миллионов евро.

Не пропустите: Дик Адвокат оценил перспективы новичка "Спартака" Тиля. | http://soccernews.ru