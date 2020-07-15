"Просто уроды". Калиниченко жестко раскритиковал судейство в матче "Спартак" - "Ахмат"
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко подверг критике судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и грозненским "Ахматом".
"Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все VAR. Рука в штрафной! Нет руки, VAR смотреть не буду, много VAR стало… Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату", - написал Калиниченко в своем Twitter.
Напомним, что арбитры отменили гол нападающего "Спартака" Эсекьеля Понсе. Также в двух спорных эпизодах не были назначены 11-метровые в ворота "Ахмата".
Не пропустите: Арбитры отменили три гола "Спартака" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
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|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|Рубин
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|Оренбург
|22
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