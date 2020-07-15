"Просто уроды". Калиниченко жестко раскритиковал судейство в матче "Спартак" - "Ахмат"

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"Просто уроды". Калиниченко жестко раскритиковал судейство в матче "Спартак" - "Ахмат"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко подверг критике судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и грозненским "Ахматом".

"Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все VAR. Рука в штрафной! Нет руки, VAR смотреть не буду, много VAR стало… Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату", - написал Калиниченко в своем Twitter.

Напомним, что арбитры отменили гол нападающего "Спартака" Эсекьеля Понсе. Также в двух спорных эпизодах не были назначены 11-метровые в ворота "Ахмата".

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