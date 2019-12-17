Протестующие угрожают сорвать матч "Барселона" - "Реал"
Перенесённый матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" может опять не состояться.
По информации AS, в интернете поступают угрозы от сторонников независимости Каталонии сорвать Эль Класико.
Ожидается, что возле стадиона "Камп Ноу" будет более 25 тысяч протестующих, которые могут просто не пропустить клубные автобусы на арену.
Матч запланирован на среду, 18 декабря. Начало - в 22:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10