Против "Барселоны" Роналду хочет сыграть вместе с Бэйлом и Бензема в атаке

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Против "Барселоны" Роналду хочет сыграть вместе с Бэйлом и Бензема в атакеВ матче Ла Лиги против каталонской "Барселоны" ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет сыграть в атаке своей команды вместе с Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема.

При этом, как информирует испанская пресса, по мнению португальца, полузащитник "сливочных" Иско должен начать игру против "сине-гранатовых" на "скамейке" запасных. О своих предпочтениях 32-летний форвард уже уведомил наставника своей команды Зинедина Зидана.

Напомним, Рамос назвал Роналду одним из лучших игроков в истории футбола. | soccernews.ru

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