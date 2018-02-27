Против "Динамо" будет подан ещё один иск

Полузащитник "Ростова" Александр Сапета планирует подать иск против московского "Динамо", который досрочно расторг с ним контракт.

28-летний футболист намерен обратиться в Палату по разрешению споров РФС и потребовать от столичного клуба компенсацию за разрыв соглашения.

Юристы Сапеты сейчас занимаются подготовкой необходимых документов для подачи иска.

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