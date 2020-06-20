Против фанатов "Спартака" возбудили уголовное дело

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Против фанатов "Спартака" возбудили уголовное дело

Московская полиция разыскивает неизвестных болельщиков "Спартака", чьи действия подпадают под статью уголовного кодекса "Хулиганство".

"Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Накануне фанаты "красно-белых" ярко провели команду на гостевой матч 23-го тура РПЛ против тульского "Арсенала", устроив пиротехническое шоу. Однако их действия привели к перекрытию проезжей части и дымовой завесе, что противоречит закону.

"Канониры" примут "Спартак" сегодня в 16:30 по московскому времени.

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