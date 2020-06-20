Против фанатов "Спартака" возбудили уголовное дело
Московская полиция разыскивает неизвестных болельщиков "Спартака", чьи действия подпадают под статью уголовного кодекса "Хулиганство".
"Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Накануне фанаты "красно-белых" ярко провели команду на гостевой матч 23-го тура РПЛ против тульского "Арсенала", устроив пиротехническое шоу. Однако их действия привели к перекрытию проезжей части и дымовой завесе, что противоречит закону.
"Канониры" примут "Спартак" сегодня в 16:30 по московскому времени.
Не пропустите: Тедеско не будет руководить "Спартаком" в ближайшем матче. | http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" определился с будущим Озила
-
Жирков в 2009 году мог перейти в "Барселону" вместо "Челси"
-
"Барселона" делает первую осечку в чемпионской гонке после карантина! Кризис нападения, воспоминания о "Мальорке", "Реал" на расстоянии вытянутой руки
-
"Ростов" показал, как болельщики встречали команду после разгрома от "Сочи"
-
Месси едва не подрался с игроками "Севильи"
Лента новостей
-
Глушаков показал раздевалку "Ахмата" после важнейшей победы над "Крыльями Советов"
-
Экс-тренер "Барселоны" Унсуэ рассказал, сколько ему осталось жить
-
Быстров: "Те, кто допустил проведение матча "Сочи" - "Ростов", люди недалекого ума"
-
Рой Кин жёстко раскритиковал Де Хеа и Магуайра после матча с "Тоттенхэмом"
-
"Тамбов" объявил о переходе экс-хавбека "Луча"
-
"Арсенал" определился с будущим Озила
-
Жирков в 2009 году мог перейти в "Барселону" вместо "Челси"
-
В Черногории обострилась ситуация с коронавирусом из-за матча "Партизан" - "Црвена Звезда"
-
Моуринью недоволен работой системы VAR в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" делает первую осечку в чемпионской гонке после карантина! Кризис нападения, воспоминания о "Мальорке", "Реал" на расстоянии вытянутой руки
-
Против фанатов "Спартака" возбудили уголовное дело
-
Ришарлисон не включил ван Дейка в топ-3 лучших защитников мира
-
Владелец "Сочи" Ротенберг высказался об уходе Рами из клуба
-
Телеведущий Соловьёв оценил игру 17-летнего вратаря "Ростова" Попова
-
Два основных игрока "Ливерпуля" рискуют пропустить дерби с "Эвертоном"
-
"Сочи" извинился перед "Ростовом" за шутку накануне очного матча
-
Бундеслига назвала лучшего дебютанта сезона
-
Уткин потроллил Кокорина после матча "Сочи" - "Ростов"
-
"Ростов" показал, как болельщики встречали команду после разгрома от "Сочи"
-
1
Месси едва не подрался с игроками "Севильи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20