Против лома нет приема: "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА, дожав "Севилью" в экстра-тайме

Ганс–Дитер Флик выставил на поединок за Суперкубок УЕФА основной состав, в котором из неожиданностей можно отметить только отсутствие Альфонсо Дэвиса – канадский вундеркинд не попал в старт во втором матче подряд, а вместо него вышел Люка Эрнандес. Кроме того, в центр обороны вернулся Давид Алаба. Лопетеги, свою очередную, выпустил всех основных исполнителей включая Ивана Ракитича. Варианты могли быть только по позиции центрфорварда – тренерский штаб решил довериться Люку де Йонг. Уже на 1-й минуте "Бавария" могла открыть счет в результате перехвата Горецки и паса на правый край штрафной под удар Гнабри – впрочем, Серж пробил очень слабо. Севилью этот эпизод никак не испугал; андалусийцы смело прессинговать Мюнхен по всей ширине поля, провоцировали Нойера на неточные передачи и зарабатывали стандарты, а на 12-й минуте вообще получили право на пенальти! Его привез Алаба, который откровенно снес де Йонга на линии собственной штрафной. Окампос ударом с "отметки" уверенно развел мяч и голкипера по разным углам – 0:1!

"Красные" могли отыграться уже на 14-й минуте, когда Буну поскользнулся при выносе мяча, но защитники Севильи смогли подстраховать своего вратаря. К 20-й минуте моментов у подопечных Ханса-Дитера Флика вообще не возникало, а команда Лопетеги выглядела даже симпатичнее – впрочем, во второй половине первого тайма класс соперника сказался. Первый "звоночек" прозвенел на 22-й минуте: Левандовски избежал офсайда, получил разрезной пас и прострелил в центр штрафной, а Мюллер, опередив Кунде, пробил в дальний угол – Жюль успел задеть сферу, благодаря чему она пролетела рядом со стойкой! На 26-й минуте Мюллер протащил мяч между линиями и выкатил передачу на правый край штрафной, где все забыли о Паваре. К счастью для "нервионцев", Бенжамен выстрелил мимо дальней девятку. Еще через четыре минуты выход один на один запорол Левандовски, однако на 34-й Роберт сумел реабилитироваться голевой передачей. Все началось с Гнабри, который отдал пас на Мюллера; Томас же шведой забросил мяч в штрафную на Левандовски, а поляк в касание сбросил его на Горецку – Леон с одиннадцати метров выстрелил в левый угол. 1:1!

Севилья моментально ответила вторым взятием ворот Нойера – это де Йонг вышел один на один, однако арбитры заметили у Люка офсайд. Это был последний опасный эпизод "рохибланкос" в первом тайме, но и у "Баварии" реальных шансов вырваться вперед в счете не возникало. Наконец, на перерыв команды ушли при ничейном счете. Второй тайм "Севилья" начала живо, сразу же создав голевой момент: Эскудеро прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, а де Йонг замкнул ударом в ближний угол – Нойер спас! После этого андалусийцы провели ряд угловых, серьезно разозлив соперника. Уже на 51-й минуте классная атака немцев завершилась издевательским голом: Сане забросил мяч на левый край штрафной, Левандовски сбросил сферу под удар Мюллеру, Томас в касание отдал обратно на Роберта, а поляк расстрелял пустые ворота – впрочем, счет не изменился. Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором заметила на повторе офсайд.

"Бавария" продолжила давление, поэтому Лопетеги провел двойную замену, вместо Ракитича и де Йонга бросив в бой Эн–Несири и Торреса. На несколько минут игра успокоилась, но в середине второго тайма мюнхенцы по–взрослому прижали "рохибланкос". На 61–й минуте после хитрого розыгрыша штрафного Гнабри пробивал с угла штрафной над перекладиной (с рикошетом), а уже на 63–й прилетел гол – Левандовски сбросил подачу под удар Горецки, тот выстрелил низом, Буну ногами парировал на Сане, а Лерой добил в ближнюю девятку. Впрочем, арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол Роберта против Эскудеро при скидке. Еще через три минуты Алаба мог забить со стандарта, но мяч после его удара с 21 метра пролетел слишком высоко. Лопетеги в ответ выпустил Гуделя, а Ганс–Дитер Флик снял с игры Сане, выпустив Толиссо. Корентен откровенно растворился, но его партнеры на 70–х минутах провели серию классных моментов. На 76-й Левандовски замыкал прострел Гнабри на ближнюю штангу, однако с минимальной дистанции по воротам поляк не попал. На 77–й Эрнандес нанес удар из-за пределов штрафной мимо дальней штанги. На 78-й он же простреливал на линию штрафной Мюллеру, а тот пробил в ближний угол – Буну поймал мяч.

На 80-х же минутах количество конкретики от "Баварии" уменьшилось, а на 87–й минуте мюнхенцы даже могли пропустить в результате контратаки 2 в 2. В ее завершении Эн–Несири вышел один на один с Нойером и пробил низом в левый угол, однако Мануэль спас "красных". В конце концов, с большим трудом "Севилья" дотянула до овертаймов. Андалусийцы мощно начали дополнительное время, уже на 91–й минуте создав супермомент: Эн–Несири получил передачу на ход в штрафную, убрал последнего защитника (Алабу) и выстрелил в ближний угол с минимальной дистанции – Нойер перевел мяч в штангу! Правда, у Юссефа был офсайд, который точно заметили бы на повторе. Алаба решил сразу же исправить свою ошибку, пробив со стандарта, однако получилось неудачно. Ганс–Дитер Флик не выдержал, сняв с игры Горецку с Эрнандесом, и бросив в бой Дэвиса и Хави Мартинеса.

Эндшпиль первого тайма был за "Баварией". На 100–й минуте Киммих неудачно замкнул прострел на ближнюю штангу, на 102–й Павар едва не забросил мяч с правого фланга за шиворот Буну, а сразу после этого Толиссо пробивал с левого края штрафной – точно в руки голкиперу. В конце концов, давление мюнхенцев дало о себе знать: на 104–й минуте "Бавария" заработала угловой в необязательной для "Севилья" ситуации (Диего Карлос, вместо того, чтобы пропустить мяч на голкипера, занервничал и вынес его за лицевую линию), подачу с него вынесли на Алабу, а тот, переиграв Наваса, нанес удар под перекладину – Буну парировал перед собой, однако Хави Мартинес головой сыграл на добивании. 2:1! Сразу после начала последних 15–минутки "Севилья" побежала спасаться. На 107–й атака "рохибланкос" с подачей на левый край штрафной завершилась неточным ударом Эскудеро в падении. Впрочем, дальше мюнхенцы вернули инициативу, что вылилось в ряд неплохих моментов – лучший на 115–й минуте упустил Левандовски, с линии штрафной пробил над перекладиной. На 120–й Роберт выходил один на один и перебрасывал Буну, но мяч пролетел мимо ворот. "Севилья" ничем ответить не смогла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "Баварии" а, "Севилья" проиграла пятую подряд битву за Суперкубок УЕФА.

Против лома нет приема! Во всяком случае, его еще не придумали

"Севильи" перед битвой за Суперкубок не давали никаких шансов, а слова Ивана Ракитича о желании заставить "Баварию" страдать откровенно смешили. В лучшем случае, были надежды на куражный старт андалусийцев и традиционный провал мюнхенцев в первые 20 минут, но против безумного прессинга и темпа работы немцев пока никто не нашел противоядия. Никто не верил, что Лопетеги его найдет. Собственно, почти все прогнозы и подтвердились. Бавария по игре разгромила соперника: 25:6 по ударам (10:1 из пределов штрафной), 17:6 по передачам под них, два отмененных гола, более 1000 передач с точностью 86%, 35% игрового времени на трети поля "Севильи" и тотальное доминирование на тепловой карте говорят само за себя – да и чисто визуально было заметно, кто здесь "дрим–тим". "Бавария" давила, давила и еще раз давила.

Впрочем, есть одно важное отличие между ожиданиями и реальностью – матч за Суперкубок не стал односторонним. "Севилья" дала Баварии бой, забрав первые минуты каждого из таймов, создав четыре голевых момента и забив отмененный гол. Самое главное, андалусийцы выдержали темп Мюнхена в микромоментах, идя в ногу с единоборствами (114:109 по победам в них) и отборами (27:26 при 39:37 по попыткам) – Кунде, например, в девяти таких эпизоды не допустил ни одной ошибки. В остроте же немцы не сильно и превзошли испанцев – по попаданиями в створ у команд почти равенство (7:5), а по обыгрышам на дриблинге "рохибланкос" даже немного опередили соперника (11:12, но у "Баварии" значительно меньше попыток). Таким образом, Иван Ракитич сдержал слово – "Севилья" заставила "рекордмайстера" страдать. Впрочем, было бы неправильно натягивать сову на глобус, на основе статистики единоборств сделав вывод о равенстве поединка. Нет, "Бавария" доминировала, а "Севилья" просто грамотно закрылась. Просто это был не глухой автобус, а достаточно активный блок с интенсивным прессингом, но в такой работе у "рохибланкос" оставались силы только на удачный стартовый рывок и шальных контратаку.

Как следствие, болельщики получили классическую экранизацию матча между более индивидуально сильной командой и менее индивидуально сильной. Обычно в таком случае не так много механизмов противодействия в более или менее активном стиле, поэтому более слабым остается только зарываться в глухую оборону с надеждой на несколько контратак. Однако, против "Баварии" реально никто не придумал приема: мюнхенцы в 38 матчах при Ганси–Дитере Флик продемонстрировали самую высокую интенсивность прессинга в Европе и добыли 35 побед, причем 23 из них – подряд. Никто не знает, как реально можно остановить эту машину, поэтому остается только вести оборону и надеяться на чудо. В 2020-м еще раз подтвердилась важная истина: грамотно выстроенная глухая оборона против суперкоманды при наличии везения позволит дать достойный бой и дотянуть до овертаймов, но шире скамейка запасных и выше индивидуальное мастерство все равно принесут победу фавориту!