Против "Мурсии" "Барселона" сыграет сразу без восьми своих ключевых игроков

В ответном матче 1/16 финала кубка Испании против "Мурсии" каталонская "Барселона" сыграет сразу без восьми своих ключевых игроков, информирует El Mundo Deportivo.

Так к ранее получившим три дня отдыха Самюэлю Умтити, Жоржи Альбе, Серхио Бускетсу, Андресу Иньесте, Лионелю Месси и Луису Суаресу сегодня добавились голкипер Марк-Андре тер Штеген и полузащитник Иван Ракитич, которым главный тренер команды Эрнесто Вальверде также предоставил дополнительные дни отдыха.

Напомним, Кейн сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru