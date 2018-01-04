Против "Нумансии" "Реал" сыграет без своих шести ключевых игроков

Теги реал мадриднумансиязинедин зидан

Против "Нумансии" "Реал" сыграет без своих шести ключевых игроковВ первом матче 1/8 финала кубка Испании против "Нумансии" мадридский "Реал" сыграет без своих шести ключевых игроков.

Так, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан на выездной поединок своей команды будет рассчитывать на следующих футболистов:

вратари: Навас, Касилья, Моха;

защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Эрнандес, Ашраф, Техеро;

полузащитники: Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

форварды: Бэйл, Васкес, Майораль.

Напомним, Аррисабалага подписал контракт с "Реалом". | soccernews.ru

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