Против "Нумансии" "Реал" сыграет без своих шести ключевых игроков

В первом матче 1/8 финала кубка Испании против "Нумансии" мадридский "Реал" сыграет без своих шести ключевых игроков.

Так, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан на выездной поединок своей команды будет рассчитывать на следующих футболистов:

вратари : Навас, Касилья, Моха;

защитники : Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Эрнандес, Ашраф, Техеро;

полузащитники : Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

форварды: Бэйл, Васкес, Майораль.