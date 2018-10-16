Против пластика: звезды мирового футбола приняли участие в необычном фото-челлендже

Знаменитые футболисты приняли участие в акции, направленной против загрязнения планеты пластиком.

Икер Касильяс, Давид Вилья, Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас и многие другие сфотографировались с мусорным пакетом в зубах и отметили на фото двух друзей, передав им данную эстафету.

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