Против пластика: звезды мирового футбола приняли участие в необычном фото-челлендже

Теги икер касильясдавид вильяандрес иньестасеск фабрегас

Против пластика: звезды мирового футбола приняли участие в необычном фото-челлендже

Знаменитые футболисты приняли участие в акции, направленной против загрязнения планеты пластиком.

Икер Касильяс, Давид Вилья, Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас и многие другие сфотографировались с мусорным пакетом в зубах и отметили на фото двух друзей, передав им данную эстафету.

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