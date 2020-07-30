Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело

Президент ФИФА Джанни Инфантино может понести уголовную ответственность, сообщает The Independent.

По сведениям издания, футбольного функционера подозревают в тайных связях с швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку.

Прокурор вёл расследование о коррупции в ФИФА и проводил как минимум одну секретную встречу с Инфантино в 2017 году.

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