Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело

Теги фифаджанни инфантино

Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело

Президент ФИФА Джанни Инфантино может понести уголовную ответственность, сообщает The Independent.

По сведениям издания, футбольного функционера подозревают в тайных связях с швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку.

Прокурор вёл расследование о коррупции в ФИФА и проводил как минимум одну секретную встречу с Инфантино в 2017 году.

Не пропустите: Президент ФИФА Инфантино рассказал о влиянии ЧМ-2018 на российский футбол. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Семак может уйти из "Зенита" из-за конфликта с руководством клуба

Семак может уйти из "Зенита" из-за конфликта с руководством клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов