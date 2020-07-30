Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело
Президент ФИФА Джанни Инфантино может понести уголовную ответственность, сообщает The Independent.
По сведениям издания, футбольного функционера подозревают в тайных связях с швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку.
Прокурор вёл расследование о коррупции в ФИФА и проводил как минимум одну секретную встречу с Инфантино в 2017 году.
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|27
|40
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
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|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18