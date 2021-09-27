Против президента УЕФА откроют дело из-за Суперлиги

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Против президента УЕФА Александра Чеферина могут открыть криминальное дело из-за Суперлиги.

Как сообщает издание AS, против чиновника откроют дело о неповеновении суду.

Напомним, что пять дней назад коммерческий суд Мадрида обязал УЕФА отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги ("Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Милан" и "Интер"). Если до полуночи 27 сентября этого не будет сделано, то дело будет передано в прокуратуру.

По информации источника, Чеферин рискует оказаться на скамье подсудимых.

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