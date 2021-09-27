Против президента УЕФА откроют дело из-за Суперлиги

Теги уефаалександер чеферинреал мадридбарселонаювентус

Против президента УЕФА откроют дело из-за СуперлигиФото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Против президента УЕФА Александра Чеферина могут открыть криминальное дело из-за Суперлиги.

Как сообщает издание AS, против чиновника откроют дело о неповеновении суду.

Напомним, что пять дней назад коммерческий суд Мадрида обязал УЕФА отменить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги ("Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Милан" и "Интер"). Если до полуночи 27 сентября этого не будет сделано, то дело будет передано в прокуратуру.

По информации источника, Чеферин рискует оказаться на скамье подсудимых.

Также не пропустите: Мата может покинуть "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ

Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов