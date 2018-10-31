Против приглашения Конте выступило пять ведущих игроков "Реала"

Против приглашения итальянского тренера Антонио Конте в свой клуб выступило сразу пять ведущих игроков мадридского "Реала".

Так, по информации Football Espana, видеть 49-летнего специалиста на "Сантьяго Бернабеу" не желали защитники "сливочных" Серхио Рамос, Марсело и Дани Карвахаль, а также их хавбеки Тони Кроос и Иско. Именно эта пятерка оказывала давление на президента королевского клуба Флорентино Переса, чтобы не допустить подписания контракта с наставником из Апеннин.

Напомним, Рамос назвал Пересу своего фаворита в борьбе за тренерское кресло "Реала". | soccernews.ru