Против приглашения Конте выступило пять ведущих игроков "Реала"

1 Теги реал мадридантонио контесерхио рамосмарселодани карвахальискотони кроос

Против приглашения Конте выступило пять ведущих игроков "Реала"Против приглашения итальянского тренера Антонио Конте в свой клуб выступило сразу пять ведущих игроков мадридского "Реала".

Так, по информации Football Espana, видеть 49-летнего специалиста на "Сантьяго Бернабеу" не желали защитники "сливочных" Серхио Рамос, Марсело и Дани Карвахаль, а также их хавбеки Тони Кроос и Иско. Именно эта пятерка оказывала давление на президента королевского клуба Флорентино Переса, чтобы не допустить подписания контракта с наставником из Апеннин.

Напомним,  Рамос назвал Пересу своего фаворита в борьбе за тренерское кресло "Реала". | soccernews.ru

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Комментарии
Квинкоколобок

а почему так? чем Конте так плох??? Он ТОП Тренер!!!

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