Против "Райо Вальекано" заведено дело из-за поведения болельщиков

Теги райо вальеканоатлетико мадрид

Против "Райо Вальекано" заведено дело из-за поведения болельщиков

Федерация футбола Испании ведет расследование по отношению болельщиков "Райо Вальекано". Об этом сообщает официальный сайт федерации.

По информации источника, во время матча с "Атлетико" (0:1), который прошел 16 февраля, на трибунах появились флаги и баннеры с расистскими оскорблениями. 

Дело заведено из-за обращения департамента по этике и безопасности. Они сочли неприемлемым такого рода поведение болельщиков. 

А еще: "Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов) | http://soccernews.ru

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