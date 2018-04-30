Против "Реала" "Бавария" сыграет без пяти своих ключевых игроков
В завтрашнем ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" мюнхенская "Бавария" сыграет без пяти своих ключевых игроков.
Так, не помогут своей команде на "Сантьяго Бернабеу" во вторник из-за различной степени тяжести травм голкипер Мануэль Нойер, защитник Джером Боатенг, полузащитник Артуро Видаль и вингеры Кингсли Коман и Арьен Роббен.
В Мадрид же "Бавария" отправилась в следующем составе:
вратари - Ульрих, Штарке, Фрюхтль;
защитники - Зюле, Хуммельс, Рафинья, Бернат, Май, Алаба, Киммих;
полузащитники - Тьяго, Рибери, Мартинес, Хамес, Шабани, Руди, Толиссо, Доршч;
нападающие - Вагнер, Левандовски, Мюллер.
Напомним, Зидан определился с заменой для Карвахаля на матч с "Баварией". | soccernews.ru
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