Против "Реала" "Бавария" сыграет без пяти своих ключевых игроков

Теги бавария мюнхенреал мадрид

Против "Реала" "Бавария" сыграет без пяти своих ключевых игроковВ завтрашнем ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" мюнхенская "Бавария" сыграет без пяти своих ключевых игроков.

Так, не помогут своей команде на "Сантьяго Бернабеу" во вторник из-за различной степени тяжести травм голкипер Мануэль Нойер, защитник Джером Боатенг, полузащитник Артуро Видаль и вингеры Кингсли Коман и Арьен Роббен.

В Мадрид же "Бавария" отправилась в следующем составе:

вратари - Ульрих, Штарке, Фрюхтль;

защитники - Зюле, Хуммельс, Рафинья, Бернат, Май, Алаба, Киммих;

полузащитники - Тьяго, Рибери, Мартинес, Хамес, Шабани, Руди, Толиссо, Доршч;

нападающие - Вагнер, Левандовски, Мюллер.

Напомним, Зидан определился с заменой для Карвахаля на матч с "Баварией". | soccernews.ru

комментарии
сева

да им и без них нормально

Ответить
...

единственная команда, способная остановить Реал... И тут такое! Хочется плакать.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов