Против "Реала Сосьедад" "Барселона" сыграет в новой форме

Теги барселонареал сосьедад

Против "Реала Сосьедад" "Барселона" сыграет в новой формеВ сегодняшнем матче против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна каталонская "Барселона" сыграет в новой форме - экипировке, которая станет для команды основной в следующем сезоне

Напомним, стало известно, сколько Гризманн будет зарабатывать в "Барселоне". | soccernews.ru

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