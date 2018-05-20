Против "Реала Сосьедад" "Барселона" сыграет в новой форме

В сегодняшнем матче против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна каталонская "Барселона" сыграет в новой форме - экипировке, которая станет для команды основной в следующем сезоне

Напомним, стало известно, сколько Гризманн будет зарабатывать в "Барселоне". | soccernews.ru