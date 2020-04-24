Против Соловьёва могут возбудить уголовное дело за угрозы в адрес Уткина

Телеведущему Владимиру Соловьёву грозит уголовная ответственность за угрозы в адрес журналиста и видеоблогера Василия Уткина.

Напомним, что Соловьёв в видеообращении угрожал Уткину физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".

Слова сотрудника ВГТРК могут подпасть под статью 119 УК РФ: "Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться этой угрозы".

Если Соловьёва признают виновным, то его могут наказать обязательными работами либо лишением свободы сроком до двух лет.

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