Против Соловьёва могут возбудить уголовное дело за угрозы в адрес Уткина
Телеведущему Владимиру Соловьёву грозит уголовная ответственность за угрозы в адрес журналиста и видеоблогера Василия Уткина.
Напомним, что Соловьёв в видеообращении угрожал Уткину физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".
Слова сотрудника ВГТРК могут подпасть под статью 119 УК РФ: "Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться этой угрозы".
Если Соловьёва признают виновным, то его могут наказать обязательными работами либо лишением свободы сроком до двух лет.
Не пропустите: Уткин ответил на угрозы Соловьёва. | http://soccernews.ru
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