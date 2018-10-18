Против Турана могут возбудить ещё одно уголовное дело

Против полузащитника "Барселоны" Арды Турана, который на правах аренды выступает за "Истанбул" могут возбудить ещё одно уголовное дело, сообщает Marca.

По сведениям издания, 31-летний футболист подозревается в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота в 2016 году.

Напомним, что Турану также грозит 12 лет лишения свободы за драку с певцом Беркаем Шахином. Нынешний клуб хавбека уже оштрафовал его за содеянное на 370 тысяч евро. | http://soccernews.ru