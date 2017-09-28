Противникам Бартомеу не удалось собрать подписи за вотум недоверия

Бывший кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито не сумел собрать необходимое количество подписей, чтобы выдвинуть вотум недоверия нынешнему руководству каталонского клуба во главе с Жозепом Бартомеу.

Как сообщает El Mundo Deportivo, Бенедито и его соратники собрали 12504 подписи при необходимых 16600.

Таким образом, Бартомеу останется на своём посту до следующих выборов президента "Барселоны", которые запланированы на 2021 год.

Не пропустите: "Барселона" может перехватить трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru