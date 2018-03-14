Противостояние "Барселона" - "Челси" третье по частоте в ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Челси".

Этот поединок станет 14-м между каталонским и английским клубами. Чаще в ЛЧ встречались только "Бавария" и "Реал" (18 раз), а также "Барселона" и "Милан" (15).

В данный момент "Барселона" и "Челси" одержали по 5 побед и еще 6 встреч завершились вничью. Разница мячей в пользу каталонцев 26-21.

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