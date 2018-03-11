Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"

"Ростов" – "Зенит"

Стадион: "Олимп-2" (Ростов-на-Дону)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Алексей Еськов (Москва)

Воскресная программа 22 тура чемпионата России откроется матчем между "Ростовом" и "Зенитом". Целых 13 очков разделяют команды в турнирной таблице, что говорит о разных целях соперников на остаток сезона. Встреча первого круга состоялась в августе прошлого года на "Крестовском" и завершилась безголевой ничьей, сейчас же шансы на победу команд оцениваются, примерно, как равные.

В конце прошлого года "Ростов" возглавил небезызвестный специалист Валерий Карпин. 3 марта команда сыграла первый официальный матч под руководством нового тренера, уступив в упорной борьбе "Краснодару" – 1:3. Примечательно, что игра ростовчан болельщикам понравилась, да и сам Карпин отметил немало положительных моментов, хотя оценку команде поставил неудовлетворительную. На данный момент "желто-синие" располагаются на 9-й строчке турнирной таблицы, так что зацепиться за еврокубки у них вряд ли получится. Что касается кадровой ситуации, то не смогут помочь своей команде травмированные Юсупов и Бобен.

В прошлом туре РФПЛ "Зенит" не смог сломить сопротивление пермского "Амкара" – 0:0 на домашней арене. В той игре сразу две красные карточки получили игроки хозяев – Ерохин и Кришито. Также встречу с "Ростовом" из-за дисквалификации пропустит Леандро Паредес.

Сейчас подопечные Манчини идут четвертыми в чемпионате, имея в своем активе 38 набранных очков. Столько же баллов – у ЦСКА и "Спартака", а вот "Краснодар" с "Локомотивом" находятся на расстоянии 2 и 8 очков соответственно. В общем, питерцы продолжают бороться за самые высокие места, только постоянные осечки могут похоронить их надежды на чемпионство уже очень скоро.

С возобновлением Премьер-Лиги у "Зенита" сформировался очень сложный календарь, ведь команда играет еще и в еврокубках. В минувший четверг "сине-бело-голубые" противостояли не выезде немецкому "Лейпцигу" в рамках 1/8 финала Лиги Европы – итоговое поражение со счетом 1:2 оставляет "Зениту" неплохие шансы на продолжение борьбы на турнире.

Интересные факты противостояния "Ростова" и "Зенита":

В 15 гостевых поединках Премьер-Лиги "Зенит" проиграл лишь однажды.

В 38 последних домашних матчах чемпионата России "Ростов" потерпел всего 3 поражения.

Два предыдущих поединка между этими соперниками завершились безголевой ничьей.

Ориентировочные составы на игру:

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Макеев, Гацкан, Калачев, Гулиев, Ионов, Скопинцев, Сигурдарсон.

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Оздоев, Ригони, Кокорин, Заболотный

Прогноз на матч "Ростов"– "Зенит":

Последние матчи между этими командами проходили в очень упорной борьбе, чего-то подобного стоит ожидать и в анонсируемом поединке. Небольшое преимущество букмекеры отдают гостевой команде, однако и подопечные Карпина вполне способны добиться удачного результата – последние результаты питерцев отчетливо говорят об их уязвимости.

Победа "Ростова" оценивается коэффициентом 3,74, ничья – 3,24, виктория "Зенита" – 2,27.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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