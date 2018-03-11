Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
"Ростов" – "Зенит"
Стадион: "Олимп-2" (Ростов-на-Дону)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Алексей Еськов (Москва)
Воскресная программа 22 тура чемпионата России откроется матчем между "Ростовом" и "Зенитом". Целых 13 очков разделяют команды в турнирной таблице, что говорит о разных целях соперников на остаток сезона. Встреча первого круга состоялась в августе прошлого года на "Крестовском" и завершилась безголевой ничьей, сейчас же шансы на победу команд оцениваются, примерно, как равные.
В конце прошлого года "Ростов" возглавил небезызвестный специалист Валерий Карпин. 3 марта команда сыграла первый официальный матч под руководством нового тренера, уступив в упорной борьбе "Краснодару" – 1:3. Примечательно, что игра ростовчан болельщикам понравилась, да и сам Карпин отметил немало положительных моментов, хотя оценку команде поставил неудовлетворительную. На данный момент "желто-синие" располагаются на 9-й строчке турнирной таблицы, так что зацепиться за еврокубки у них вряд ли получится. Что касается кадровой ситуации, то не смогут помочь своей команде травмированные Юсупов и Бобен.
В прошлом туре РФПЛ "Зенит" не смог сломить сопротивление пермского "Амкара" – 0:0 на домашней арене. В той игре сразу две красные карточки получили игроки хозяев – Ерохин и Кришито. Также встречу с "Ростовом" из-за дисквалификации пропустит Леандро Паредес.
Сейчас подопечные Манчини идут четвертыми в чемпионате, имея в своем активе 38 набранных очков. Столько же баллов – у ЦСКА и "Спартака", а вот "Краснодар" с "Локомотивом" находятся на расстоянии 2 и 8 очков соответственно. В общем, питерцы продолжают бороться за самые высокие места, только постоянные осечки могут похоронить их надежды на чемпионство уже очень скоро.
С возобновлением Премьер-Лиги у "Зенита" сформировался очень сложный календарь, ведь команда играет еще и в еврокубках. В минувший четверг "сине-бело-голубые" противостояли не выезде немецкому "Лейпцигу" в рамках 1/8 финала Лиги Европы – итоговое поражение со счетом 1:2 оставляет "Зениту" неплохие шансы на продолжение борьбы на турнире.
Интересные факты противостояния "Ростова" и "Зенита":
В 15 гостевых поединках Премьер-Лиги "Зенит" проиграл лишь однажды.
В 38 последних домашних матчах чемпионата России "Ростов" потерпел всего 3 поражения.
Два предыдущих поединка между этими соперниками завершились безголевой ничьей.
Ориентировочные составы на игру:
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Макеев, Гацкан, Калачев, Гулиев, Ионов, Скопинцев, Сигурдарсон.
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Оздоев, Ригони, Кокорин, Заболотный
Прогноз на матч "Ростов"– "Зенит":
Последние матчи между этими командами проходили в очень упорной борьбе, чего-то подобного стоит ожидать и в анонсируемом поединке. Небольшое преимущество букмекеры отдают гостевой команде, однако и подопечные Карпина вполне способны добиться удачного результата – последние результаты питерцев отчетливо говорят об их уязвимости.
Победа "Ростова" оценивается коэффициентом 3,74, ничья – 3,24, виктория "Зенита" – 2,27.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|22
|40
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|38
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|21
|26
|10
|Ростов
|21
|25
|11
|Урал
|21
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12