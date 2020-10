Противостояние Месси и Роналду без Роналду, печаль российских клубов, невероятный Рэшфорд: обзор вчерашних матчей Лиги Чемпионов

Сразу 2 российские команды сыграли вчера в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Результаты снова не порадовали, и уже определилась некоторая закономерность в их выступлении. О всех результатах игрового дня мы напишем сегодня!

В Краснодаре, где и начался игровой день, гости с Альбиона – лондонский "Челси" – могли открыть счет уже в дебюте поединка, но Жоржинью попал в штангу после удара с одиннадцатиметровой отметки. Однако, "синие" сумели забить перед перерывом. Каллум Хадсон-Одои пробил с линии штрафной после паса Хаверца, а Сафонов неуклюже выпустил мяч в ворота. Во второй половине встречи лондонцы довели счет до разгромного. На 76-й Тимо Вернер уверенно реализовал пенальти за игру рукой. А через четыре минуты немец уже сыграл роль ассистента – комбинация немца с Пулишичем завершилась пасом на Хакима Зиеша, который продавил защитника и пробил мимо вратаря – 0:3. Добил "Краснодар" тот же Пулишич, когда на 90-й минуте низом забил Сафонову с острого угла. Таким образом, мы четко увидели, что готовности бодаться на таком уровне "быкам" явно не хватает. Это не было сюрпризом еще до начала группового раунда, но в матче с "Челси" окончательно подтвердилось. Решающим матчем "Краснодара" в группе станет битва с "Ренном" во втором круге, где и будет решена судьба третьего места в квартет е.

Как вы уже догадались, во втором матче группы "Севилья" полностью переиграла "Ренн", но в первые 45 минут воплотить свое преимущество в забитые мячи не сумела. Открыть счет нервионцы только смогли на старте второй половины встречи. Акунья эффектно поймал мяч на фланге и сразу навесил в штрафную, где Люк де Йонг красиво пробил в одно касание. Несмотря на более 20 ударов по воротам гостей, больше "Севилья" не забивала. Перед "Краснодаром" выглядит страшно!

Дортмундская "Боруссия" с трудом победила "Зенит" дома. "Шмели" почти сразу зажали россиян у ворот, но получить выгоду от этого ребятам Люсьена Фавра очень долго не удавалось. Помогли сами питерцы в конце матча – на 78-й минуте Вячеслав Караваев откровенно завалил Азара и привез пенальти. К отметке подошел Джейдон Санчо и без проблем развел мяч и Кержакова по разным углам. А уже в добавленное арбитром время Беллингем затылком вывел Эрлинга Холанда на свидание с голкипером, и норвежец был точным. На фоне результата второго матча, о котором мы напишем дальше, мы все понимаем, что дела у "Зенита" идут очень плохо, и вылет из Лиги Чемпионов можно оформить даже при условии победы над "Брюгге" во втором круге. Короче говоря, вся надежда на "Лацио", а точнее на очки во встречи с итальянцами.

Обескровленный коронавирусом "Лацио", кстати, не воспринимался таким уж фаворитом в Бельгии, но в своим матче забил первым. На 14-й минуте Хоакин Корреа элегантной дугой положил мяч в угол после передачи Марушича. "Брюгге" отыгрался перед перерывом: лидер "черно-синих" Ханс Ванакен на 42-й забил с пенальти после фола во время стандарта. Во второй половине хозяева прибавили в активности впереди, однако дожать ослабленных COVID-19 римлян так и не смогли. "Лацио" и "Брюгге" – по 4, "Боруссия" – 3, "Зенит" – 0 баллов.

Группа G имела самую громкую вывеску игрового дня, однако в полной мере она не была раскрыта. Противостояние "Барселоны" и "Ювентуса" в первую очередь преподносилось как битва Месси и Роналду, но второй подхватил коронавирус, и на поле оказался лишь аргентинец. Возможно, именно из-за этого "сине-гранатовые" и победили. Месси создал 2 гола + еще несколько раз не забивал с хороших позиций. В составе "старой синьоры" мог найтись свой герой – Альваро Мората. Однако, его голы на 15, 30 и 55 минутах были отменены из-за офсайдов. Если говорить в целом, то "Барселона" была явно круче. Моменты создавались легче, во время голов никто не залазил в офсайд, мяч двигался быстрее, более плавно и, что самое главное, почти всегда точно. Сложно сказать, был ли заговор в том, что снова свести Месси и Роналду на одном поле, но пока не получилось, ждем второй круг.

Во втором матче этого квартета киевское "Динамо" после первого тайма в Будапеште обыгрывало местный "Ференцварош" со счетом 2:0 – отличились Цыганков и Де Пена. Однако, уже во второй половине встречи киевляне немного заснули, подсели и начали пропускать. Интересно, что "Ференцварош" тренирует бывший тренер киевлян Сергей Ребров. Именно тот, при котором "сине-белые" добились лучших успехов со времен Лобановского. Он настроил парней из Будапешта в перерыве, и они сравняли счет в конце поединка – 2:2. Ситуация похожа на группу, где играет "Краснодар" – судьба 3 места решится во втором поединке этих команд в Киеве.

В группе H "Башакшехир" учел ошибки 1-го тура и выглядел довольно симпатично в противостоянии с ПСЖ. Периодически турецкий гранд навязывал свою игру гостям и создавал возможности у ворот Навас. Однако, реализация постоянно подводила подопечных Окана Бурука. Наконец, на 64-й минуте Париж забил после хрестоматийного выполнения стандарта – Мбаппе подал с углового точно на голову Мойзе Кину, и молодой итальянец спокойно переправил мяч в угол. Парни из Стамбула добавили, особенно старался ветеран Демба Ба, но сравнять счет не удавалось. Зато ПСЖ воспользовался своим полумоментом на 79-й минуте: Мбаппе не смог обработать мяч после передачи Сарабии, "ядро" отскочило к Кину и тот классно забил с разворота. Несмотря на большое желание, размочить счет "Башакшехир" не сумел. Классическая победа фаворита на классе, и ПСЖ добывает первые очки в этой ЛЧ.

А на "Олд Траффорд" сошлись претенденты на выход из группы. Манкунианцы и саксонцы долго играли на равных, но "Юнайтед" удался атакующий выпад уже на 21-й минуте. Погба протащил мяч на половину поля гостей и прокинул вперед на Гринвуда, Мейсон отклеился от оппонента и с левой пробил в дальний нижний угол. В дальнейшем характер игры не изменился, но под занавес матча МЮ шокировал "быков" двумя голами в течение трех минут. Сначала хавбеки хозяев отобрали мяч, а Бруну Фернандеш передачей с собственной половины вывел Маркуса Рэшфорд на свидание с голкипером – английский нападающий возможности не упустил. Далее Фред обокрал оппонента в центре поля и отдал Рэшфорду, а тот накрутил Упамекано и бильярдным выстрелом с линии штрафной сделал счет разгромным. Далее "Лейпциг" наказал Антони Марсиаль – французский нападающий реализовал 11-метровый за фол Забитцера на себе. А в добавленное арбитром время Рэшфорд оформил хет-трик, воспользовавшись пасом Марсиаля. Сами судите, по игре такой счет или нет, но можно сказать точно, что на победу МЮ наиграл. Подопечные Сульшера не простили ошибок "Лейпцига"!

27 – @MarcusRashford became just the fifth player in @ChampionsLeague history to score a hat-trick as a substitute, with his 27 minutes on the pitch the fewest number played whilst also netting a treble in the competition’s history. Leader. #UCL pic.twitter.com/clfOjJw1wf