Противостояние между "Арсеналом" и "Эвертоном" стало первым в истории АПЛ, в которым забито 150 голов

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Противостояние между "Арсеналом" и "Эвертоном" стало первым в истории АПЛ, в которым забито 150 голов

В рамках 26-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своём поле разгромил "Эвертон" со счётом 5:1.

Как сообщает Opta, противостояние между "канонирами" и "ирисками" стало первым в истории Премьер-лиги, в которым было забито 150 голов.

Не пропустите: Петр Чех был заменён в шести матчах АПЛ, три из которых против "Эвертона". | http://soccernews.ru

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5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
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