Противостояние между "Арсеналом" и "Эвертоном" стало первым в истории АПЛ, в которым забито 150 голов

В рамках 26-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своём поле разгромил "Эвертон" со счётом 5:1.

Как сообщает Opta, противостояние между "канонирами" и "ирисками" стало первым в истории Премьер-лиги, в которым было забито 150 голов.

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