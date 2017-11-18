Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

"Наполи" – "Милан"

Стадион: "Сан-Паоло"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Даниэле Довери

После провала сборной Италии в отборе на ЧМ-2018 игроки вернулись в свои клубы и теперь бросят все свои силы на Серию А и еврокубки. Лидер чемпионата "Наполи" в 13 туре встретится с "Миланом", который на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Неаполитанцы в текущем сезоне демонстрируют завидную результативность, лишь дважды они теряли очки, сыграв 0:0 с "Интером" и "Кьево", в остальных десяти играх удалось одержать победу, причем в девяти из них "Наполи" забил больше двух голов. Продолжает радовать своей результативностью Дрис Мертенс, на его счету 10 мячей в 12 встречах, однако в целом угроза воротам может исходить практически от каждого игрока "Наполи". Семь игроков забили больше одного мяча, еще четыре футболиста отличились по одному разу.

"Милан" продолжает лихорадить, команда никак не может выиграть больше двух матчей подряд, победы обязательно сменяются поражениями, из-за чего "красно-черные" уже отстают от еврокубковой зоны на четыре очка, хотя изначально "Милан" рассчитывал побороться за Лигу чемпионов. Постоянно муссируются слухи об отставке Винченцо Монтеллы, особенно после проигранных матчей с прямыми конкурентами. Стоит сказать, что против команд из верхней части турнирной таблицы "Милан" играет очень плохо. "Красно-черные" проиграли всем командам ("Ювентус", "Интер", Лацио", "Рома" и "Сампдория"), которые находятся выше, остался только "Наполи".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 139 очных матчей: 54 победы у "Милана", 41 – у "Наполи", 44 раза была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Наполи" выиграл у "Милана" со счетом 4:2 и 2:1.

"Милан" не побеждает в Неаполе с 2010 года.

Ориентировочные составы:

"Наполи": Рейна, Руй, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Гамшик, Жоржиньо, Аллан, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

"Милан": Доннарумма, Сапата, Романьоли, Бонуччи, Борини, Билья, Кесси, Родригес, Бонавентура, Сусо, Калинич.

Прогноз на матч:

"Наполи" является фаворитом матча, "Милан" не лучшим образом играет против сильных команд, набирая очки только в играх с середняками и аутсайдерами, также "красно-чёрные" не могут похвастаться надежной обороной, в 11 матчах пропущено 16 голов. Неаолитанцам нужно реабилитироваться за ничью с "Кьево", но при этом не стоит забывать и о важном матче с "Шахтёром" в Лиге чемпионов.

Букмекеры предлагают на победу "Наполи" коэффициент 1.50, на ничью – 4.90, на "Милан" – 6.70.

Вячеслав Горбачев

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