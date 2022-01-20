Провал Алжира, успехи Гамбии и Мали: все результаты Кубка Африки 20 января

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Провал Алжира, успехи Гамбии и Мали: все результаты Кубка Африки 20 январяФото: сайт Кубка Африки

Завершились заключительные матчи 3-го тура групповой стадии Кубка Африки.

По итогам матчей Кот-д`Ивуар, Экваториальная Гвинея, Мали и Гамбия вышли в плей-офф турнира. Тунис и Сьерра-Леоне еще имеют шансы пробиться в следующую стадию, а Мавритания и Алжир покидают турнир. Стоит отметить, что Алжир выиграл прошлый Кубок Африки.

Группа E

Сьерра-Леоне - Экв. Гвинея 0:1
Гол: Ганет, 38 - 0:1

Кот-д`Ивуар - Алжир 3:1
Голы: Кессиэ, 22 - 1:0, Сангаре, 39 - 2:0, Пепе, 54 - 3:0, Бендебка, 73 - 3:1

Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (7), Экв. Гвинея (6), Сьерра-Леоне (2), Алжир (1).


Группа F

Мали - Мавритания 2:0
Голы: Айдара, 2 - 1:0, Коне (пен), 49 - 2:0

Гамбия - Тунис 1:0
Гол: Джаллоу, 90 - 1:0

Турнирное положение: Мали (7), Мавритания (7), Тунис (3), Мавритания (0).

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Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
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