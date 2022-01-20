Провал Алжира, успехи Гамбии и Мали: все результаты Кубка Африки 20 января

Фото: сайт Кубка Африки

Завершились заключительные матчи 3-го тура групповой стадии Кубка Африки.

По итогам матчей Кот-д`Ивуар, Экваториальная Гвинея, Мали и Гамбия вышли в плей-офф турнира. Тунис и Сьерра-Леоне еще имеют шансы пробиться в следующую стадию, а Мавритания и Алжир покидают турнир. Стоит отметить, что Алжир выиграл прошлый Кубок Африки.

Группа E

Сьерра-Леоне - Экв. Гвинея 0:1

Гол: Ганет, 38 - 0:1

Кот-д`Ивуар - Алжир 3:1

Голы: Кессиэ, 22 - 1:0, Сангаре, 39 - 2:0, Пепе, 54 - 3:0, Бендебка, 73 - 3:1

Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (7), Экв. Гвинея (6), Сьерра-Леоне (2), Алжир (1).



Группа F

Мали - Мавритания 2:0

Голы: Айдара, 2 - 1:0, Коне (пен), 49 - 2:0

Гамбия - Тунис 1:0

Гол: Джаллоу, 90 - 1:0

Турнирное положение: Мали (7), Мавритания (7), Тунис (3), Мавритания (0).

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