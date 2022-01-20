Провал Алжира, успехи Гамбии и Мали: все результаты Кубка Африки 20 января
Фото: сайт Кубка Африки
Завершились заключительные матчи 3-го тура групповой стадии Кубка Африки.
По итогам матчей Кот-д`Ивуар, Экваториальная Гвинея, Мали и Гамбия вышли в плей-офф турнира. Тунис и Сьерра-Леоне еще имеют шансы пробиться в следующую стадию, а Мавритания и Алжир покидают турнир. Стоит отметить, что Алжир выиграл прошлый Кубок Африки.
Группа E
Сьерра-Леоне - Экв. Гвинея 0:1
Гол: Ганет, 38 - 0:1
Кот-д`Ивуар - Алжир 3:1
Голы: Кессиэ, 22 - 1:0, Сангаре, 39 - 2:0, Пепе, 54 - 3:0, Бендебка, 73 - 3:1
Турнирное положение: Кот-д`Ивуар (7), Экв. Гвинея (6), Сьерра-Леоне (2), Алжир (1).
Группа F
Мали - Мавритания 2:0
Голы: Айдара, 2 - 1:0, Коне (пен), 49 - 2:0
Гамбия - Тунис 1:0
Гол: Джаллоу, 90 - 1:0
Турнирное положение: Мали (7), Мавритания (7), Тунис (3), Мавритания (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1