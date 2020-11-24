Провал "Барселоны", еще одна победа "Сосьедада": результаты 10-го тура Ла Лиги

В чемпионате Испании завершился 10-й тур чемпионата Испании. "Барселона" потерпела поражение от "Атлетико", "Сосьедад" одержал очередную победу и другие итоги матчей Ла Лиги.

Результаты встреч:

"Осасуна" - "Уэска" - 1:1

"Леванте" - "Эльче" - 1:1

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 1:1

​​​​​​​"Севилья" - "Сельта" - 4:2

​​​​​​​"Атлетико" - "Барселона" - 1:0

​​​​​​​"Эйбар" - "Хетафе" - 0:1

​​​​​​​"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:1

​​​​​​​"Гранада" - "Вальядолид" - 1:3

​​​​​​​"Алавес" - "Валенсия" - 2:2

​​​​​​​"Атлетик" - "Бетис" - 4:0

Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" - 23, "Атлетико" - 20, "Вильярреал" - 19, "Реал" - 17, "Кадис" - 14.

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