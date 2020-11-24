Провал "Барселоны", еще одна победа "Сосьедада": результаты 10-го тура Ла Лиги

Теги реал мадридреал сосьедадбарселонакадис

Провал "Барселоны", еще одна победа "Сосьедада": результаты 10-го тура Ла Лиги

В чемпионате Испании завершился 10-й тур чемпионата Испании. "Барселона" потерпела поражение от "Атлетико", "Сосьедад" одержал очередную победу и другие итоги матчей Ла Лиги.

Результаты встреч:

"Осасуна" - "Уэска" - 1:1

"Леванте" - "Эльче" - 1:1

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 1:1

​​​​​​​"Севилья" - "Сельта" - 4:2

​​​​​​​"Атлетико" - "Барселона" - 1:0

​​​​​​​"Эйбар" - "Хетафе" - 0:1

​​​​​​​"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:1

​​​​​​​"Гранада" - "Вальядолид" - 1:3

​​​​​​​"Алавес" - "Валенсия" - 2:2

​​​​​​​"Атлетик" - "Бетис" - 4:0

Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" - 23, "Атлетико" - 20, "Вильярреал" - 19, "Реал" - 17, "Кадис" - 14.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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