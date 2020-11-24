Провал "Барселоны", еще одна победа "Сосьедада": результаты 10-го тура Ла Лиги
В чемпионате Испании завершился 10-й тур чемпионата Испании. "Барселона" потерпела поражение от "Атлетико", "Сосьедад" одержал очередную победу и другие итоги матчей Ла Лиги.
Результаты встреч:
"Осасуна" - "Уэска" - 1:1
"Леванте" - "Эльче" - 1:1
"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 1:1
"Севилья" - "Сельта" - 4:2
"Атлетико" - "Барселона" - 1:0
"Эйбар" - "Хетафе" - 0:1
"Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:1
"Гранада" - "Вальядолид" - 1:3
"Алавес" - "Валенсия" - 2:2
"Атлетик" - "Бетис" - 4:0
Турнирная таблица: "Реал Сосьедад" - 23, "Атлетико" - 20, "Вильярреал" - 19, "Реал" - 17, "Кадис" - 14.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14